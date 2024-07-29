IPAC本次峰會特別設「台灣會議」 學者：提升國際能見度

對中政策跨國議會聯盟（IPAC）年度峰會明天在台北登場，來自全球廿餘國、約五十名國會和歐洲議會議員將訪台，圖為前立委林昶佐去年獲邀參與IPAC於捷克布拉格舉辦的年度峰會。（資料照）

2024/07/29 05:30

〔記者黃靖媗／台北報導〕「對中政策跨國議會聯盟」（IPAC）第四屆年度峰會明日將在台北登場，聚焦台海和平與穩定議題。本次峰會特別設有「台灣會議」（Taiwan session）環節，總統賴清德也受邀發表演說。學者昨受訪認為，這場峰會將讓世界更了解台灣，幫助提升台灣國際能見度。

IPAC成立於二○二○年，是全球各國國會及歐洲議會議員所組成的聯盟，主要關注中國對民主國家造成的挑戰，並推動各國立法防止中國政治及經濟的滲透，本次峰會有來自五大洲、廿餘國的四十八位跨黨派國會議員參與，也是有史以來規模最大的國會議員訪台團。

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有史以來最大規模國會議員訪台團

與會政要包含澳洲參議員歐妮爾、捷克眾議員黛赫及法國參議院外交暨國防委員會副主席卡迪克等人。

本屆峰會議程主軸為「台海和平與穩定」，會中將有台灣政府人士與世界頂尖專家研討；在數百個與IPAC相關的電子郵件帳戶被中國駭客組織APT31鎖定後，科技安全也將是本次峰會的討論重點之一。

外交部表示，此次IPAC峰會將邀請賴總統出席並發表演說，蕭美琴副總統也將受邀於年會國際記者會致詞。根據議程，IPAC共同主席萊克斯曼、中谷元，與歐洲議會對中國關係代表團團長包瑞翰，也將在記者會接受媒體提問。

外交部也將安排IPAC訪問團會見蕭美琴、出席外交部政務次長田中光歡迎餐會、會晤立法委員，並參訪我國高科技公司，進一步瞭解我國政經發展、兩岸情勢，以及我國在全球供應鏈所扮演的重要角色。

政治大學國際關係研究中心研究員宋國誠指出，IPAC峰會在台舉辦，是肯定台灣作為全球民主燈塔與領航人的角色，也是國際社會對台長期的肯定、支持。他表示，希望國際社會能更清楚看待台灣的民主價值與發展，台灣不僅半導體產業佔據世界的半壁江山，台灣的富足、成熟民主制度也要被看見。

民進黨立委洪申翰指出，台灣一直以來都在面對中國霸權威脅的第一線，從IPAC看來，台灣當然是個非常受關注、具指標性的地方，台灣也有責任發出清晰的聲音，把台灣在民主聯盟中的角色與價值，清楚地表現出來。

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