IPAC年度峰會》中國施壓令人不快 波赫議員：堅定赴台決心

對中政策跨國議會聯盟（IPAC）年度峰會明天在台北登場，來自全球廿餘國、約五十名國會和歐洲議會議員將訪台。圖為IPAC前年峰會在華府舉行。（資料照，王婉諭辦公室提供）

2024/07/29 05:30

〔編譯孫宇青／綜合報導〕對中政策跨國議會聯盟（IPAC）年度峰會明天在台北登場，來自全球廿餘國的國會和歐洲議會議員將訪台，是歷來最大規模的議員訪台團。然而，「美聯社」廿八日披露，中國外交官正在向至少六國議員施壓，要求他們不要參加此次峰會。

這是IPAC峰會首度移師台灣舉行，以往中國只在會議結束後與各國議員「接觸」，但今年施壓力道急遽升級。

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據報導，玻利維亞、哥倫比亞、斯洛伐克、北馬其頓、波士尼亞與赫塞哥維納（下稱波赫），以及另一名不願透露國名的亞洲國家政治人物表示，他們收到中國的緊急會面請求，時間恰好與赴台計畫強碰。

北馬其頓議員米洛紹斯基（Antonio Miloshoski）收到的訊息寫道：「我是吳，來自中國大使館。聽說你收到IPAC的邀請，你會參加下週在台灣舉行的會議嗎？」

波赫議員克拉里（Sanela Klari）透露，中國外交官甚至向她所屬政黨的黨魁發送訊息，要求阻止她赴台與會，「他（黨魁）向我展示他們（中國）發來的訊息，說『我會建議妳別去，但我不能阻止妳，由妳自己決定』」。

克拉里直言，中國施壓令人不快，這只能堅定她赴台的決心。此事讓她憶起一九九○年代巴爾幹半島戰亂時期所面臨的威脅和恐嚇，「我真的很討厭被嚇唬，我確實是在與那些以恐懼為工具，來操縱和控制人民的國家或社會對抗」。

克拉里：與操控人民的國家對抗

IPAC長期面臨中國施壓，美國今年稍早公布的起訴書更顯示，該組織部分成員遭到北京制裁，還曾在二○二一年遭中國駭客攻擊。執行董事裴倫德（Luke de Pulford）坦言，過去幾天中國施壓力道前所未有，這是嚴重的外國干涉，不是正常的外交方式，「他們認為自己可以干涉外國議員的出訪計畫，這絕對令人憤慨」。

裴倫德還提到，大多數被針對的議員都來自較小的國家，可能是因為北京認為這樣他們較不會被究責。不過，斯洛伐克籍的歐洲議會議員萊克斯曼（Miriam Lexmann）表示，這種壓力凸顯她為何要訪台，即與各國議員交換如何應對中國對世界民主構成的挑戰和威脅，同時對台灣表達支持。

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