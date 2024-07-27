顏寬恒重判 法官︰圖私利、損公務員廉潔

立委顏寬恒。（記者黃旭磊攝）

2024/07/27 05:30

「顏董代收代付總表」 記載開銷 助理費墊付車款等 是貪污最有力證據

〔記者張瑞楨／台中報導〕國民黨立委顏寬恒被控貪污等三案，台中地方法院昨天判決詐領助理費的貪污罪，以及假買賣豪宅二罪判決有罪，法官不採信顏寬恒的辯詞，例如顏寬恒宣稱自己沒有假買賣豪宅動機，法官則認定他動機是中二立委補選敗選後，還要繼續參選立委，為避免媒體持續報導，破壞形象致影響日後選情，才以假買賣豪宅化解輿論爭議。

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為立委選情 假買賣豪宅

法官指出，顏寬恒身為立法委員，執掌審議法案、質詢行政官員權力，竟詐取公費助理薪資與年終獎金，全數流作其私人開支，損害國家公務員廉潔端正形象，且審酌不認罪的態度，判處七年十月徒刑。

除了台中地檢署起訴的豪宅竊佔國有地，顏寬恒與苑裡營造公司負責人林進福獲判無罪，以及顏寬恒之妻陳麗凌，被控參與假買賣豪宅，台中地院認為她不知情而判決無罪之外，審判長劉柏駿、受命法官路逸涵、陪席法官鄭雅云都認為，其餘判決有罪的證據很充分。

在詐領助理費部分，判決書指出，顏寬恒於二○一八年至二○一九年擔任立委期間，申報林進福為公費助理，並且把助理薪資與年終獎金共一○八萬四九七六元匯至林進福帳戶，用於顏寬恒與家人購買轎車墊付車款、健保費、房屋維護費、參與社團費用等各種與立委職務無關的私人支出。

法官強調，最有力的證據，是林進福之妻記帳的帳冊中，「顏董（顏寬恒）代收代付總表」等欄位，詳細記載顏家開銷，顏寬恒又對是否確實聘林進福當公費助理，供述前後不一，有卸責撇清之虞，兩人分別依共同利用職務機會詐取財物罪，各判刑七年十月、七年八月，褫奪公權各三年、兩年，犯罪所得一○八萬餘元沒收。

至於假買賣豪宅的共同犯使公務員登載不實罪，法官強調，顏寬恒為避免豪宅爭議影響未來政治生涯，不思循正當方式處理豪宅爭議，竟與林進福、澤序空間設計公司女負責人張于廷假買賣豪宅，三人對買賣過程的說詞互相矛盾，直到台中地院召開準備程序庭，三人說法才一致，但又有諸多異常之處。

資金轉移 只是掩人耳目

法官舉例說，買賣豪宅價金逾四千萬元，短短幾天就成交過戶，顏寬恒與張于廷簽約時沒見面，全部委由代書處理，林進福還拍攝寫有四千多萬元資金流向的字條，傳給顏寬恒看，顯示顏寬恒對林進福籌劃假買賣豪宅的過程很清楚，資金的轉移是掩人耳目之舉，分別判處顏、林、張三人，各六月、六月與四月徒刑，皆可易科罰金。

此案還有顏寬恒胞弟顏仁賢，被控位於台中市南屯區的招待所（俗稱八一七招待所）竊佔國有地，顏仁賢認罪並聲明從輕量刑，法官認為他已拆除設施，把土地還給政府，繳納使用補償金十五萬餘元，依竊佔罪判刑六月，可易科罰金。

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