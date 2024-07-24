《台中》暗挺遭除名何文海 正國會內部低調

民進黨議員何文海支持陳亭妃而遭正國會除名，仍高票當選中執委。（何文海提供）

2024/07/24 05:30

〔記者唐在馨／台中報導〕民進黨全代會落幕，台中市共有三位議員何文海、陳淑華以及黃守達當選中執委，議員曾朝榮當選中評委，不過同時也傳出有正國會大咖議員支持何文海而讓派系內部陷入尷尬氣氛，牽動未來各派系在議會的勢力版圖。

民進黨黨職人員改選，多年前加入正國會的議員何文海，因支持陳亭妃選中常委及參選台南市長，陪同參選中執委，二人因此遭派系除名，卻分別以第一、第四高票當選中執委，陳亭妃更因同票抽籤而當上中常委。

請繼續往下閱讀...

選舉落幕餘波盪漾，據悉，除了陳亭妃本身掌握的南部全國黨代表選票外，北部、中部也有部份議員無懼正國會祭出除名令，照樣投票支持陳亭妃、何文海，其中台中一位也是龍頭級議員就三張全國黨代表票都投何文海，在派系內部以及其他派系間引發討論。

據指出，該議員因不滿派系龍頭林佳龍，多次在他選區超額提名，盛傳下屆選舉可能再次派其子弟兵參選，多次向正國會反映，並表示自己也有意參選中執委未果，因此轉投何文海，該議員昨天面對媒體詢問，強調不會透露自己投誰，但派系的確應該重視地方經營的人。

強調何雖被除名 仍是合作的盟友

對此傳聞，正國會內部相當低調，認為目前情況應該以和為貴，路線應該以團結為重，強調何文海雖被除名，但未來仍是議會內合作的盟友，但派系內會不會有進一步的動作？攸關各派系未來在議會的實力原則，仍待觀察。

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法