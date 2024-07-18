基市選委會寄2萬份查詢單？ 「拆樑」轟：想沒收罷免權

基隆市長謝國樑昨強調，地方選務獨立運作、依法行政。（記者盧賢秀攝）

2024/07/18 05:30

〔記者盧賢秀／基隆報導〕基隆市選委會正在查對基隆市長謝國樑罷免案的連署人名冊，前天已寄出第一批查詢單。先前傳出市選委會打算寄出一萬三千份查詢單，昨天又傳出將寄出高達二萬份；「山海公民拆樑行動」發言人李晏蓉昨天表示，確實聽到這項傳言，如果真的如此，市選委會就是企圖「沒收公民的罷免權」，已嚴重違反行政中立，呼籲懸崖勒馬。對此，市選委會人員未接電話，無法取得回應。

李晏榕指出，傳言來自多個不同管道，恐怕不是空穴來風，令人震驚與氣憤，公民團體已趕工製作圖表，教導收到查詢單的民眾如何正確回覆，勿讓市選委會的企圖得逞。

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參與罷免連署的民眾表示，如果連署人的現居地並非身分證上的戶籍地，或阿公、阿嬤不知如何回覆，也有人怕麻煩而懶得寄回函，罷免案都可能會被「做掉」。

李晏蓉說，當年「罷韓」，高雄市選委會寄出二千多份查詢單，回覆率僅約一半；如果基隆市選委會寄出二萬份查詢單，回收一半，再扣除一些資料填寫錯誤的，罷免案很可能就被沒收了，況且若從四萬三千份中寄出二萬份查詢單，完全不符比例原則。

此外，民進黨基隆市議員鄭文婷昨指出，這兩天有里長要求民眾簽署「查詢個資被盜用於罷免連署書」，意圖製造無效的連署份數，她質疑背後有黑手，搞一些「反罷免的小動作」。

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