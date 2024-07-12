周典論涉幫郭買連署書 檢求刑5年以上、罰千萬

周典論。（資料照）

2024/07/12 05:30

〔記者李立法／屏東報導〕國民黨籍屏東縣議長周典論涉違法為鴻海創辦人郭台銘參選總統收購連署書案，屏東地院昨天辯論終結，周典論強調他並無不法，檢方認為周身為議長卻帶頭違法，對民主政治及公共利益危害甚鉅，當庭對周求處五年以上徒刑、併科罰金一千萬元及褫奪公權十年等重刑。屏東地院將於八月二十七日宣判。

褫奪公權10年

屏東地院昨召開審理庭，同案被告、獲緩起訴處分的潮州鎮長周品全等人以證人身分出庭接受檢、辯方交互詰問，周品全承認周典論分兩次共交付五百萬元給他做為郭台銘參選總統連署用途，要他以「老鼠會」模式進行連署，希望能衝到一萬份連署書。周典論當庭駁斥周品全沒說實話，強調交付五百萬元給周品全時有說只能做為連署工作費，絕不可發給選民，因為那是違法的事。

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檢方認為周典論前後供述不一，剛開始否認有交付任何款項給周品全，等到檢方聲押時，才改口說有給周品全五百萬元，若真用於工作費，為何不以匯款等較安全方式給付，並開立收據，列出工作支出項目，卻秘密私下給予五百萬元鉅額款項，且有部分金錢流入選民手中；周典論以金錢影響連署及選舉結果行徑實不足取，戕害民主政治正常發展，且否認犯行、難認有悔悟之意，建請法院依違反總統副總統選舉罷免法從重量刑。

周典論的律師團則抨擊檢方偵辦過程充滿瑕疵，全案多名被告，除周典論外，其餘均獲緩起訴，這些被告為了自身利益，致證據變質；檢察官提訊被告過程中，有高達十六次沒有通知律師到場，明顯違反規定，周典論若被定罪，將是對司法獨立性及人權的一大侵害。

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