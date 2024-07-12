漢光實戰化 將演練連續性狀況

國軍F-16戰機採用AN/AAQ-33「狙擊手」莢艙，完整捕捉中共殲-16戰機飛行畫面，此次影片更加清晰。（國防部提供）

2024/07/12 05:30

梅家樹︰夜戰不再簡化 進行「實時」演訓

〔記者吳哲宇／台北報導〕國軍漢光四十號實兵演習將於廿二日登場，今年著重於「無腳本」仿真演練。參謀總長梅家樹上將昨日參與精神戰力專案教育時表示，今年漢光演習取消「展示科目」，並強調「連續性狀況」而非單一項目操演；以往因風險被簡化演練的夜戰，此次也會在做好安全規劃下「實時」演訓。

國防部今年度漢光演習將自廿二日實施至廿六日，有別於往年演練流路完整的訓練模式，今年為貼近「實戰化」磨練各單位防衛作戰能力，不僅取消官兵扮演「攻擊軍」設定，也將著重於驗證全時段接戰能量。

請繼續往下閱讀...

國軍「軍聞社」報導，梅家樹日前赴基隆級驅逐艦蘇澳艦，參與國軍精神戰力專案教育時表示，今年漢光演習取消「展示科目」，盼以更務實方式，讓官兵貼近實戰狀況訓練，採取連續性狀況設計方式誘導官兵，增進各部隊「聯」動性，強化國軍整體戰力。

梅家樹說，今年漢光演習特別強調「連續性狀況」，尤其夜間訓練部分，絕對是今年訓練核心。在貼近實戰訓練的同時，也要特別要求，不同單位在執行共同工作時，如何做好最佳協調管制，訂定支援、被支援作為，這就是國軍聯合作戰根本。

國軍派出任務機 狙擊手莢艙拍獲殲-16

此外，日本防衛省統合幕僚監部九、十日發布中共軍艦動態，指出「山東號」航艦和055、052D型飛彈驅逐艦，以及054A型飛彈巡防艦現蹤宮古海峽；兩艘俄羅斯海軍護衛艦通過與那國島和石垣島間，中俄海軍距離逐漸接近。我國防部昨也偵獲卅七架次共機出海配合山東艦執行「海空聯訓」，從十日六時至十一日六時，偵獲六十六架次共機與七艘次共艦，創下今年新高，其中闖入我台海疆域共機五十六架次。

國防部表示，國軍運用聯合情監偵手段嚴密掌握，並檢派任務機、艦及岸置飛彈系統適切應處。並再次公布近距跟監共軍轟-6轟炸機，以及以狙擊手莢艙拍攝中共殲-16戰機飛行畫面。

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法