中國快艇案能完成協商 梁文傑：雙方同意刑事暫擱置先和解

陸委會副主委梁文傑今日接受網路節目訪問表示，快艇案主要轉折點是，雙方同意將刑事部分暫時擱置，先行和解。（《中午來開匯》節目提供）

2024/07/31 14:52

〔記者陳鈺馥／台北報導〕中國快艇越界金門海域翻覆案昨日進行第16次善後協商，兩岸終於達成共識，2名罹難船員遺體及船隻送回中國。陸委會副主委梁文傑今日接受網路節目《中午來開匯》訪問表示，該案主要轉折點是，雙方同意將刑事部分暫時擱置，先行和解。對中方來說，若不解決，無法推進福建與台灣的融合。

梁文傑指出，中方最初要求海巡署必須先認錯道歉，這與台灣的處理方式存在差異，我方認為，在地檢署尚未完成偵查前，不能輕易承認錯誤或道歉，主要轉折點是雙方同意將刑事部分暫時擱置，先處理和解問題。

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梁文傑談及，此事發生在海上，海巡署追捕「三無」漁船，在追捕過程中船隻翻覆，刑事部分，我方已交由檢方處理；民事方面，也提出相當優渥的撫慰條件。由於遺體和翻覆船隻當作刑事證物，無法即時歸還，以致處理進度有拖延。

梁文傑說明，雙方對事件看法截然不同，中方認為海巡署惡意撞船，導致船隻翻覆，並要求台方承擔全部責任，包括道歉和賠償。海巡署則認為是「依法執法」，追捕的是沒有任何牌照的「三無」船舶，並非惡意撞船，而是追捕過程中對方未停檢導致翻覆，因此，雙方認知差距巨大，導致談判初期難以進行。

梁文傑提到，今年2月至3月，雙方進行多次談判，雖然在金門的會談不歡而散，但透過通訊軟體不斷磨合，逐漸縮小分歧。而中間也發生影響談判進程的事件，例如金門胡姓士官落海遭到扣押。

梁文傑分析，對於中方來說，此事如果不解決，對岸無法推進福建與台灣的融合，以及開放中國觀光客到金門，因此雙方都認為須解決這一問題。儘管國台辦聲稱「沒有九二共識，所以沒有官方協商」，但雙方意識到問題迫切性，也努力解決問題，終於達成共識。

針對胡姓退役軍人仍遭中國留置，梁文傑說，「在我們看來完全沒有道理，那是海上救援，怎麼會扣人？」他並說，士官沒任何機密可言，早就可以放人，對方扣人原因並非軍人身分，而是完全沒有理由，「我們是再三呼籲，扣人是不文明的，應盡快放人」。

另外，澎湖籍漁船「大進滿88」被中國海警扣押，梁文傑表示，中共政府認為台灣漁民也是中國人，允許在其內海捕魚，但在休漁期間，中國人不能補，台灣人當然也不能補，若破例，中國漁民也會覺得不公平。大進滿這件事是違反休漁期規定，經過相關程序就會回來。

中國快艇越界金門海域翻覆案昨日進行第16次善後協商，兩岸終於達成共識，2名罹難船員遺體及船隻送回中國。圖為翻覆快艇。（資料照，讀者提供）

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