為凱米受災戶請命！ 林岱樺籲提供無息貸款助災民恢復生計

民進黨立委林岱樺今日舉行記者會，指高雄市受到凱米颱風重創，為協助受災民眾重建家園，她呼籲中央主管機關提供30萬元的無息分期貸款，並規劃10年至20年的長期償還方案，幫助災民盡快恢復正常生活。（圖由林岱樺辦公室提供）

2024/07/31 14:39

〔記者謝君臨／台北報導〕民進黨立委林岱樺今（31）日舉行記者會，指高雄市受到凱米颱風重創，尤以淹水導致的鐵捲門、家具、廚具及家電用品毀損為甚，市民面臨嚴重財產損失。為協助受災民眾重建家園，她呼籲中央主管機關提供30萬元的無息分期貸款，並規劃10年至20年的長期償還方案，以協助災民盡快恢復正常生活。

林岱樺表示，此次颱風災情範圍廣泛，初步統計顯示受損物品涵蓋家庭用品及商業設施，對民眾生活造成深遠影響，許多家庭失去了基本的生活設施，而對小型企業的影響也十分顯著，重建需求迫在眉睫，亟需社會各界的關注與支援。

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她說，首先要感謝政府體恤中南部受水患所苦的災民，提出災損稅捐減免方案，她呼籲應進一步結合產業發展政策目標，成立「凱米風災中小企業災害復舊專案貸款」，製造業每家提供最高額度5千萬元的低利貸款，做為重置廠房、營業場所、機器設備等資本性支出；受災店家則提供100萬元的低利貸款。

林岱樺也建議，針對泡水工廠的機器設備，受災業者若採用低碳、節能化設備採購，即納入「生產設備投資」的營利事業所得稅的減免項目，並給予50%上限的低碳節能設備補助，剩餘50%則另案提供設備採購零利率貸款。

另，成立「凱米風災後復建服務團」，由各工業區服務中心、中華民國特定工廠聯合會執行，以每企業50萬元額度為限，進行受災廠商訪視，提供協助事項包含稅務減免、融資貸款，以及泡水機械設備維修校正等服務。

林岱樺也提醒，政府應設置專門的諮詢服務窗口，協助民眾了解貸款申請流程，並提供法律及財務諮詢，以確保每位受災者獲得應有的支持與指導。

針對高雄市中小企業、工業區、科技產業園區及科學園區的災損情形，林岱樺建議，中央主管機關啟動相關紓困措施，相關部會給予各項稅金減免及企業優惠貸款補貼方案，並提供企業及工業區防水閘門設置補助。此外，也應根據各產業特性，制定復工復舊、創業及延長獎勵等相關穩定產業的方案。

對此，主計總處公務預算處簡任視察李培源表示，各主管部會已優先提供災害救助事項，將從寬、從簡、從速全力協助民眾早日恢復家園。

財政部賦稅署組長賴基福指出，民眾或業者如有財損，可申請災害損失，將積極協助受災納稅義務人申請各項租稅減免。

金管會銀行局副組長周怡玫則說，將協調銀行提出重建貸款、緩繳本息、申請展延借款期限等協助措施，為受災戶提供必要支援。

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