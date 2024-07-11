鄭文燦「有實質影響力」 高院2度發回更裁

海基會前董事長鄭文燦（資料照）

2024/07/11 05:30

〔記者張文川、余瑞仁／綜合報導〕海基會前董事長鄭文燦於桃園市長任內，涉嫌收賄五百萬元主導「變更林口特定區計畫─工五工業區擴大方案」（華亞科技園區）旁農地自辦市地重劃案，被桃園地檢署聲押禁見；桃園地院前天更裁一千二百萬元交保，桃檢隨即再提出抗告。高等法院審酌後指出，地院認無羈押必要，顯然忽略鄭的實質影響力，有再斟酌的餘地，昨晚再次裁定發回桃院更裁。

「有事實足認鄭有勾串證人之虞」 桃園地院今開第3次羈押庭

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桃園地院表示，昨晚近九點收到高院裁定及卷證，已立即分案，承審法官閱卷後決定今天下午兩點開第三次羈押庭。

高院裁定理由指出，依卷內事證，仍有事實足認鄭文燦有勾串證人之虞，且本案經檢察官偵查後，已有數名被告、證人經訊問後釋回或交保，鄭文燦可輕易與涉案人接觸、聯絡；且鄭的政商關係綿密、人際往來廣闊，顯然具有極高政治地位及社會影響力。

合議庭表示，檢察官指稱，尚有潛在未浮現的相關人，而有勾串可能，並不違反常情事理；何況現今資訊流通發達，社群媒體影響無遠弗屆，憑藉便捷的資訊工具進行勾串，實非難事。

裁定指出，桃園地方法院以案發至今已多年，鄭文燦離開桃園市長職務已逾一年半，無串證、滅證可能性，而認為無羈押必要，顯然忽略鄭的實質影響力，有再斟酌的餘地，因此撤銷原裁定，發回桃院更裁。

桃院本月六日裁定鄭文燦五百萬元交保，限制住居、出境與出海，並禁止聯繫或接觸相關人等，檢方抗告，高院八日發回更裁；桃院九日重新裁定維持交保，交保金加碼為一千二百萬元，檢方再次提抗告，高院昨晚再做出發回的裁定。

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