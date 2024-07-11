強化外交 林佳龍：籌組榮邦基金 投資邦交國

外交部長林佳龍昨強調，目前十二個邦交國是「穩定狀態」，但也不能掉以輕心。（記者叢昌瑾攝）

2024/07/11 05:30

目前12邦交國是「穩定狀態」 賴總統出訪行程規劃中

〔記者黃靖媗／台北報導〕自諾魯年初與我國斷交後，各界關注中國是否有持續對台邦交國「挖牆腳」。外交部長林佳龍昨強調，目前十二個邦交國是「穩定狀態」；林並提出經貿外交架構「從固邦到榮邦」，希望籌組「榮邦基金」，針對邦交國投資，希望不是只靠政府，民間企業也至友邦投資。

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從固邦到榮邦 政府與企業一起來

林佳龍受訪表示，在今年初總統大選之後，中國便開始「挖牆腳」，外交部在五二○總統就職前後皆戒慎恐懼、嚴陣以待，結果算是平順，目前邦交國是「穩定狀態」，但也不能掉以輕心，中國透過簽證與聯大第二七五八號決議文等手段，欲堵死我國國際參與的路。

林佳龍指出，外交部針對中方發佈的「海警法」與「懲治台獨頑固分子」廿二條意見的後續發展，做了很多因應對策，並訓練外館做預防因應。

他也證實，賴清德總統出訪友邦的行程正在規劃中，尚未定案，有決定會向大家報告。由於美國正逢選舉年，外界關注賴清德出訪計畫是否會受美國大選影響？林佳龍表示，他們會了解如何既能達到元首出訪的目標，又不引起不必要的可能反應，都還在評估、規劃、協調當中。

輸出台灣科技、資金、人才 繁榮友邦

林佳龍提出經貿外交架構「從固邦到榮邦」，他解釋，盼藉由經貿外交的三支柱「科技」、「資金」、「人才」走出去，讓台灣經驗輸出友邦，在友邦落地，帶動友邦當地產業繁榮發展，期許長久下來，能進一步影響更多鄰近友邦的國家。

他說，經貿外交已在中東歐基金展現投資成果，新南向基金目前正在籌組，未來希望籌組「榮邦基金」，針對邦交國投資，希望不是只靠政府，民間企業也至友邦投資。行政院經濟外交小組已召開兩次籌備會，以五大信賴產業驅動創新能量走向世界。

林佳龍指出，榮邦計畫包含部分協助友邦國家基礎軟硬體的建設，也包含為友邦提供解決方案，從智慧醫療、觀光、水利、資訊系統等面向做結合，此一政策也與美國政府上月成立的「經濟外交行動小組」與五月公布的「數位團結」戰略相呼應。

林佳龍說，他近期大部分時間都花在檢討、盤整邦交國的合作項目，等立法院會期結束，他就有較多時間能夠去拜訪邦交國，了解雙邊合作項目，落實工作目標。

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