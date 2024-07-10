立院總質詢結束》卓揆：經濟 治安雙主軸推重大建設

行政院長卓榮泰昨赴立法院施政方針報告及備詢，總質詢結束後，卓榮泰在民進黨立委等人陪同下，揮手向媒體致意。（記者廖振輝攝）

2024/07/10 05:30

〔記者劉宛琳／台北報導〕本屆立法院第一會期的施政總質詢昨天結束，行政院長卓榮泰感謝立委提出許多寶貴的意見和指教。他強調，行政院未來會以經濟發展、強化治安雙主軸來開始國家的重大建設；對肅貪及掃黑絕對不留情面，也絕對沒有上限。

肅貪及掃黑 沒有上限

總質詢結束後，卓榮泰在議場內發表談話，強調未來希望行政、立法兩院繼續在國家安全、社會安定，以及人民安心的工作上，能夠繼續的工作。下個會期，還有總預算案與若干重大的法案，要繼續拜託大家一併支持。卓也提到人事同意權案，以及人民所關切期待的法案及預算，能夠適時通過。

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卓榮泰表示，行政院本月就會召開第一次的經濟發展委員會，行政院會從創新經濟、均衡台灣，以及包容成長三個主題，全面開始推動；在強化治安的過程當中，行政院會從打詐、掃黑、肅貪、反毒來強力執行。

卓表示，打詐的過程在過去這一段時間，已經看了相當多相關部會執行的效果，希望所有的守護神能夠一併發揮更強大的力量，讓打詐工作令人民感到心安。

在掃黑、肅貪、反毒方面，卓榮泰說，行政院在六月廿五日已經展開了第一波的靖平專案，內容針對綠能肅貪掃黑，做全面性的檢查及防堵；從昨天開始，全國同步的掃黑、肅貪行動也已經展開。

卓榮泰強調，反黑、掃黑和肅貪，是人民檢視政府的唯一標準，行政院在掃黑和肅貪的過程當中，不容許有任何突發的事情，這部分希望能夠全面地展開，肅貪和掃黑絕對不留情面，也絕對沒有上限。卓強調，在肅貪和掃毒當中，行政院一定要讓大家知道，沒有人可以僥倖得逞，也沒有任何模糊空間。

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