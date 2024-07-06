遏阻中國侵擾台灣 哈德遜研究所長華特斯︰美須持續帶頭反對片面改變現狀

國防安全研究院與美國哈德遜研究所昨舉辦「中國法律戰與反分裂國家法對印太區域的危害」國際研討會，研討會活動贊助者曹興誠致詞。 （資料照）

2024/07/06 05:30

〔記者吳哲宇、鍾麗華／台北報導〕哈德遜研究所中國中心與國防安全研究院昨共同舉辦「中國法律戰與反分裂國家法對印太區域的危害國際研討會」，哈德遜研究所所長華特斯預錄影片致詞表示，鑑於中國在印太區域的持續侵略與對台惡意，美國繼續帶頭反對片面改變現狀，至關重要。

研討會是由國防院執行長陳明祺主持，哈德遜研究所中國中心主任余茂春、前國防大學政戰學院院長余宗基及多位專家、學者與會。

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華特斯表示，中共二○○五年頒布的「反分裂國家法」為持續擴大的法律戰重要一環，旨在透過包括軍事力量在內的非和平手段，建立統一台灣的虛假法律前例，此捏造言論與美方一中政策相悖。

中國反分裂法 與美一中政策相悖

他指出，「台灣關係法」明確規定，台灣未來將由和平方式決定，任何非和平手段解決緊張局勢都是對區域安全的威脅；美國自二○○五年來，已向台灣提供了超過二五○億美元的防禦武器，台灣的安全與現狀為全球所關切。

華特斯示警，中國過去十年大量投資現代化和擴大其軍事能力，明顯意圖破壞現狀，特別是破壞台灣的民主健全、開放經濟、尊重人權和法治的現狀；鑑於中國在印太區域的持續侵略及對台惡意，美國繼續帶頭反對片面改變現狀，至關重要。

陳明祺表示，中共數月來運用海警、民兵對台灣施壓，更企圖以法律戰讓不正當的主權主張成為既定事實，對此，提高韌性是最好回擊。

研討會活動贊助者、前聯電董事長曹興誠致詞說，政治走向獨立是全球文明趨勢，追求大一統是舊帝國時代農業思維；但中國堅持要吞滅台灣領土與主權，繼制定「反分裂國家法」後，二○一八年再修憲稱台灣是不可分割的一部分，今年六月又公布「懲治台獨廿二條」，「我肯定是被判死刑」。

他指出，中華人民共和國一九四九年才成立，中華民國台灣互不隸屬長達七十四年，卻以「開羅宣言」和「波茨坦公告」宣稱台灣主權，「毫無理由且厚顏無恥」；中華民國台灣實行總統直選已達廿八年，符合國際法上主權獨立國家政府的標準。

曹興誠表示，若能讓中共了解，其所作所為不符當今國際道德與規律，危害世界且得不償失，或許可終止其進一步的危險行為。

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