中國海警：台灣漁船「涉嫌非法捕撈」

澎湖西嶼大進滿88號漁船昨晚被中國海警扣押，目前扣在中國福建晉江圍頭港。（圖由澎湖地區兩岸交流協會理事長陳雙全提供）

2024/07/04 05:30

〔記者陳鈺馥／台北報導〕澎湖漁船「大進滿八十八號」二日晚間遭中國海警強行扣押，引發兩岸情勢緊張。中國海警局發言人劉德軍昨日聲稱，這艘台灣漁船「涉嫌非法捕撈」，違反中國休漁規定；台灣有關船隻試圖干擾中方正常執法，福建海警依法予以「警告驅離」。

中國海警局透過微信公眾號「中國海警」，以發言人劉德軍名義表述，七月二日福建海警在泉州近海依法登檢查扣一艘涉嫌非法捕撈的「台灣省」籍漁船。相關消息經中共官媒「人民日報」、「環球時報」微博號轉載後，中國小粉紅紛紛留言嗆聲，稱下次要連台灣海巡船一併扣押，「台海是中國內水」。

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劉德軍稱，該漁船違反伏季休漁規定，在底拖網禁漁區線內違規拖網作業，且使用的網具遠小於國家規定的最小網目尺寸，破壞了海洋漁業資源和生態環境。期間，台灣有關船隻試圖干擾海警正常執法，福建海警依法予以「警告驅離」。

中國國台辦發言人陳斌華昨指稱，福建海警在泉州近海依法登檢查扣一艘涉嫌「非法捕撈」的台灣漁船，該船違反伏季休漁規定，違規進行拖網作業。

陳斌華稱，這是中國海警「正常執法」，旨在維護相關海域漁業生產秩序、海洋漁業資源和生態環境，有關部門將依法依規予以處置。

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