服貿若重啟 學者：衝擊500萬服務業員工

台大經濟系教授鄭秀玲強調，兩岸服貿協議衝擊我國約114萬家服務業、500多萬員工生計，太陽花運動雖然擋下服貿，但革命尚未成功、大家還要努力。（記者陳鈺馥攝）

2024/03/19 05:30

〔記者陳鈺馥、陳昀／台北報導〕太陽花學運十週年，台大經濟系教授鄭秀玲昨日強調，兩岸服務貿易協議衝擊我國約一一四萬家服務業、五百多萬員工生計，太陽花運動雖擋下服貿，但革命尚未成功、大家還要努力；若「藍白合」要重啟服貿，下次選舉就用選票教訓。

經濟民主連合昨天舉辦「敘說三一八個太陽花故事」活動，邀請當年的運動參與者回顧反服貿的經驗。

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鄭秀玲表示，馬政府在二○一三年六月與中國簽了黑箱、不對等、危及國安的服貿協議，二○一四年太陽花學運擋下服貿，真的是天佑台灣。

鄭秀玲批評，服貿協議配合中國「十二五計畫」發展策略，我方開放給中方項目遠多於中方，竟連機場、車站和港口等國安項目都開放。我方該爭取的項目未爭取，不該開放的竟然開放，完全是非常笨、很爛的協議。

鄭秀玲：若藍白合想重啟 下次選舉就用選票教訓

鄭秀玲說，國人及服務業要注意的是，一旦服貿通過，將衝擊我國服務業五百多萬員工，那些想重啟服貿的政黨，民眾下次選舉可用選票教訓。

鄭更提及，過去八年，蔡英文總統致力於提升我國產業實力、貿易多元化和先進民主國家簽署貿易協議，讓台灣的經濟表現亮眼，破解了十年前馬英九不斷威脅國人「若不速簽服貿，經濟將萬劫不復」的詛咒。

她強調，台灣未來可與先進國家合作，加速台灣成為全球AI晶片和伺服器製造重鎮、亞洲醫療中心，並提升我國產業實力，帶動相關服務業就業，萬萬不可重啟服貿。

台灣人權促進會秘書長余宜家表示，台權會重視隱私權，反對中資來台經營電信事業，更反對台灣金融客服中心外移到中國，這會使得客戶隱私資料被傳到中國，這些都是服貿要開放的項目。

民進黨在臉書發文表示，這場運動喚起年輕世代對民主自由的重視，台灣人民不希望將經濟、政治暴露給中國，而承擔巨大風險，而是走向深化民主、鞏固經濟自主、與世界做朋友，與政治理念相近的民主國家合作，如今台灣持續走向世界，成為世界的台灣。

民進黨指出，世界各國政經趨勢是與中國「脫鉤」、「去風險」，台灣在這十年間漸漸轉移出口市場，並以經濟表現、政治自由度等實績，證明這是正確的路線，拒絕服貿不只是拒絕一個經貿選項，而是選擇台灣生活的主體性。

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