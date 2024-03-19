法院採認「公民不服從」概念 太陽花學運22被告全無罪

「三一八太陽花學運」被告學運領袖林飛帆等廿二人均被判無罪定讞。（記者王藝菘攝）

2024/03/19 05:30

〔記者楊國文、謝君臨／台北報導〕二○一四年三月爆發「三一八太陽花學運」後，緊接著發生「三二三行政院滋擾案」，均受高度矚目，兩案雖然判決理由迥異，結果被告都是全身而退。

「三一八太陽花學運」的被告學運領袖林飛帆、陳為廷等廿二人均被判無罪定讞；至於「三二三行政院滋擾案」，雖然一審判決學運領袖魏揚等人被控煽惑他人犯罪都無罪，但高院改判魏揚等七人二至四月徒刑；上訴後，最高法院撤銷發回，高院更一審認定因行政院已撤告，魏揚等人均獲改判公訴不受理確定。

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太陽花學運爆發群眾佔領立法院，林飛帆、現任民眾黨立委黃國昌等廿二人被以煽惑他人犯罪等罪嫌起訴，但台北地院採認「公民不服從」概念，全判無罪；檢方不服上訴，高等法院二○一八年仍判林等廿二人均無罪，因檢方未上訴而定讞。

高院說明判無罪理由指出，此案的爭議，源於立委張慶忠強行通過服貿條例的「議事程序」瑕疵，檢察官沒有針對林飛帆等人佔領立院的行為是否構成犯罪予以起訴，因此沒有一審的「公民不服從」理論的問題，且所為屬「政治性言論」，乃言論自由範疇，因此都判無罪。

至於太陽花學運後接續發生「三二三行政院滋擾案」，北院判學運領袖魏揚等人涉煽惑他人犯罪均無罪，陳建斌等十一人涉妨害公務等罪判刑三至五月，可易科罰金，其中十七人上訴高等法院。高院審理後改判魏揚等七人二至四月徒刑，陳建斌等人涉妨害公務等罪被駁回定讞。魏揚等人不服，上訴最高法院仍主張是行使抵抗權，並未犯罪。

三二三政院滋擾案 公訴不受理

最高法院認為，高院未說明魏揚等人是否主觀認知在煽惑他人犯罪，也未調查釐清客觀上是否符合構成煽惑要件，有調查未盡的違誤，撤銷發回更審。高院更一審認為，行政院在一審已對檢方起訴侵入建築物的八十七名被告撤告，效力包括魏揚等人先前疑鼓動、教唆群眾進攻行政院的部分，直接判公訴不受理確定。

另，針對當年三二四「佔領行政院」群眾運動，監察院去年調查指出，台北市警察局強勢驅離民眾爆發流血衝突，警政署至今未議處失職人員，且司法機關認定警方驅離情形逾越比例原則等情況，通過糾正行政院、內政部、警政署、北市警察局、台北地檢署等機關。該案有廿五位民眾提出國賠訴訟，其中十五人共計獲賠近一百四十一萬元。

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