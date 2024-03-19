太陽花10週年 民團喊拒中政經脅迫

太陽花學運十週年，三十多個公民團體昨晚在立法院外舉行紀念晚會，吸引不少民眾前來參加。（記者王藝菘攝）

2024/03/19 05:30

〔記者陳鈺馥、謝君臨／台北報導〕太陽花學運十週年，經民連等公民團體昨日於立法院外舉辦晚會活動，提出「反對重啟服貿貨貿」、「拒絕中國政經脅迫」訴求，並呼籲國會三黨、政府應與民團進行政綱對話。

全場活動在「滾大氣球進立院」時來到高潮，站在濟南路上的群眾紛紛舉手托起寫著「政黨政綱、公民對話」的白色大球，試圖將之「拍」進立院。

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促新國會應決議 要求中國放棄一中原則

民團發表兩份聲明呼籲，台灣新國會應做出共同決議，要求中國政府放棄強加在與台灣協商的「一中原則」政治前提。台灣政府與新國會應依據「條約締結法」與「因應貿易自由化調整支援條例」強化國會監督、資訊透明、公眾參與。

聲明強調，馬政府時期為求兩岸經貿整合，大幅放寬外人投資審查、對外投資與技術輸出法制，這些法規漏洞，蔡政府未全面檢討修正。賴清德新政府與新國會應善用國際地緣政治變動與全球產業鏈重組的時機，徹底檢討，填補各項法規漏洞。

經民連召集人賴中強表示，十年後檢視太陽花運動，達成當年四大訴求中的三項，包括「退回服貿協議」、「兩岸協議監督機制法制化」及「先立法再審查」，可算是七十五分，僅剩「召開公民憲政會議」尚未完成。

當時擔綱總指揮的林飛帆指出，因為擋下服貿，馬政府想要的貨貿協議、軍事互信機制無法簽，與對岸的政治談判不能進行。台灣在三一八運動結束後，「台灣的命運，我們自己決定」，「我們不會回頭，不會讓中國定義我們的未來」，讓台灣人定義自己未來，就是這場運動的成果。

當年參與者魏揚表示，人家問他這十年達成什麼？「很多東西我們都不盡滿意，但我們確實擋下服貿協議通過，擋住台灣經濟鎖入中國的轉捩點；現在台灣經濟有更多元的盟友，經濟不會像以前一樣，被中國捏住命脈，這是三一八最直接的影響」。

中研院台史所副研究員吳叡人指出，太陽花學運讓中國帝國主義擴張首度踢到鐵板，台灣人擋住了中國經濟侵略的攻勢，但中國威脅尚未結束，現在透過軍事及銳實力對台複合式攻擊，這是人類最卑鄙、骯髒的侵略型態。

吳叡人強調，太陽花運動已經結束，但從野草莓到太陽花的精神可以傳承下來，必須重新壯大公民社會路線，制衡國會裡面那些中國代理人，要讓公民社會再度成為保護台灣的力量。

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