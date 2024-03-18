印度駐台代表：台印合作關係日益深化

印度台北協會昨在新北市舉行印度「侯麗節」慶祝活動，印度駐台代表葉達夫在外交部長吳釗燮臉上畫上色彩以表祝福，吳釗燮則拿起手機與葉達夫自拍合影。（記者楊堯茹攝）

2024/03/18 05:30

〔記者楊堯茹、陳奕劭／綜合報導〕印度年度重要節慶「侯麗節（Holi）」昨天在新北綠光河岸公園登場，印度駐台代表、印度台北協會會長葉達夫在外交部長吳釗燮臉上畫上色彩以表祝福，也提及印台雙邊合作日益深化；吳釗燮則一開口就自稱「印度粉絲」，期望台灣人能擁抱印度文化。

印度「侯麗節」在新北登場

印度台北協會在新北市舉行印度「侯麗節」慶祝活動，現場不僅有印度古典、民族及寶萊塢舞蹈表演，還有美食、色彩體驗攤位，葉達夫伉儷、吳釗燮、亞東太平洋司司長藍夏禮等到現場共襄盛舉。

請繼續往下閱讀...

「侯麗節」最大的特色是彼此身上互相塗抹顏料，葉達夫也在吳釗燮臉上抹上色彩，為活動揭開序幕。葉達夫致詞時表示，印度與台灣一樣，有慶祝春天來臨的傳統，希望在台印度人能把台灣當成另一個家；侯麗節也是良善逐出邪惡的慶典，更象徵打破種姓制度、男女老少平等，希望能和台灣朋友分享。

他接著指出，印度與台灣雙邊合作日益深化，人民與人民之間如此，經貿、半導體產業、文化之間，更是如此，期望台印能接受並慶祝彼此的文化。

吳釗燮則說，這是他首次參與侯麗節，「眾所皆知我是印度粉絲」，印度與台灣都是蓬勃、具有韌性的民主；印度來台留學生屢創新高，期望外來雙邊持續深化在商貿、教育及文化的關係。他也提到，「侯麗」與中文的厚禮同音，也與台語的「予你」發音類似，期望這天能「予你厚禮」，台灣人也能擁抱印度文化。

吳釗燮︰印度移工來台是雙贏

此外，台灣規劃開放印度移工來台，緩解國內的缺工問題，但外界擔憂恐排擠台灣人的工作機會，吳釗燮受訪表示，印度是移工大國，有二千萬名移工在各國服務並受到歡迎，台灣面臨缺工，印度移工如果來台，這是雙贏的局面。

由於台灣與印度已簽署勞工合作備忘錄（MOU），媒體追問台灣是否準備好了？吳釗燮表示沒有問題，外交部與印度都在積極協商，接下來會考量個別產業需要什麼類型的移工來台灣，讓印度提供高品質、優秀、數量充足的移工來台灣服務。吳說，更多印度人來台可以促進雙方文化交流與合作，增加台灣對印度的認識並加強台、印關係。

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法