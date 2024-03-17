反制共艦威脅 海軍「艦對抗」測考

海軍所屬各艦隊本週將在台灣周邊海域展開精實訓練測考，模擬接戰、應戰等反制共軍威脅的戰術戰法進行「艦對抗」。（取自中華民國海軍臉書）

2024/03/17 05:30

本週在台灣周邊海域展開 進行七六砲、五吋砲等實彈射擊

〔記者吳哲宇／台北報導〕鑑於中共軍艦常態性侵擾我方海域，艦載直升機也不時會在相關海域起降等戰術演練，對此，我方海軍所屬各艦隊本週將在台灣周邊海域展開精實訓練測考，模擬接戰、應戰等反制共軍威脅的戰術戰法進行「艦對抗」。

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各艦隊精實訓練測考 模擬接戰應戰

根據軍聞社報導，國防部副參謀總長蔣正國中將十五日已前往高雄地區，視導艦指部所屬艦隊執行年度操演任務整備情形，聽取參演艦隊任務簡報並提出工作指導，慰勉官兵戮力戰備操演辛勞。實彈射擊部分有時則會拉到台灣東部海域射擊。各型軍艦將進行七六砲、五吋砲等艦砲實彈射擊，至於各型反艦飛彈及艦載防空飛彈、輕重型魚雷的實彈射擊，則是排在年度海空精準彈藥射擊操演時實施。

海軍艦隊指揮部轄下有一二四、一三一、一四六、一五一及一六八、一九二等六個水面艦艦隊，以及二五六潛艦戰隊，每年一次或兩次進行精實訓練操演，以單艦、戰隊（三至四艘）、單一艦隊、艦隊混合訓練模式進行精實訓練。

據指出，先前操演已經進行數週，本週則是進入精實訓練最後階段，將以各項對抗、迎戰等戰術訓練進行測考驗收。該操演規模盛大，可與陸軍長青操演等「長」字備演習比擬。

海軍艦隊指揮部去年同期間也有舉行精實訓練操演，共計出動了基隆級、成功級及康定級、濟陽級等海軍主力戰艦編成訓練支隊執行「精實訓練操演」，並有武夷號快速油彈補給艦與基隆軍艦的海上整補演練。

其中，實彈射擊項目有成功級軍艦進行七六砲實彈射擊，以及由濟陽級艦五吋砲實彈射擊，另由S-70C反潛直升機進行滯空加油演練。海軍官兵藉此訓練，除了能熟悉艦艇武器和裝備性能之外，透過模擬接戰應戰，有助於增強官兵戰場反應能力，以應對各種突發狀況。

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