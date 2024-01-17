共機動態示意圖 改揭露襲擾區塊

國防部昨公布解放軍進入台海周邊海、空域活動示意圖，改為襲擾區塊示意，並新增中國軍機起飛的基地等資訊。（國防部提供）

2024/01/17 05:30

襲擾航跡消失 不公布機型 並新增起飛基地

〔記者吳書緯／台北報導〕總統大選結束，國防部的中共解放軍台海周邊海、空域動態示意圖進行改版，中國軍機襲擾航跡消失、不再公布襲擾機型，改為襲擾區塊示意，並新增中國軍機起飛的基地等資訊。國防部表示，因為敵人認知作戰伴隨軍事行動，盡量在不影響情資來源下，讓民眾瞭解現況，避免敵人利用空隙對台灣民心士氣造成負面影響。

請繼續往下閱讀...

國防部發言人孫立方少將昨於記者會指出，敵人對台灣所呈現威脅型態，每天都在不同樣態變化，且敵人認知作戰伴隨著軍事動作會有新的變化，國防部不斷調整精進海空域動態公布方式，在盡量不影響情資來源下，讓國人了解所面臨情況，避免敵人利用空隙對台灣民心士氣造成負面影響。

避免敵人利用空隙影響台灣民心

防空識別區的東北界為北緯廿九度、東經一二三度，是中國浙江省寧波市和台州市之間的東部海域，媒體關切此次示意圖在北緯廿七．五度的地方再劃設一條實線，並與台海中線北端相連接，是否為「自我限縮」？參謀本部情次室情研中心情報官黃明傑上校說，標示防空識別區北面的廿七．五度線是「更清楚標繪」共軍活動範圍，讓國人知悉。

外媒在總統大選前報導，兩名台灣高階官員透露，中國可能在三月天氣、海象較好時，在台灣附近實施軍演，向新任總統施壓。對此，黃明傑指出，研判中共會藉常態性戰備警巡活動、灰色地帶侵擾作為，對我國實施威懾，「三月的部分，沒掌握到從事相關對我針對性的軍事作為」。

至於中國在台灣總統大選後軍事行為，黃明傑表示，近期台海周邊沒有異常的針對性軍事運作，都是常態性的運作。共軍整體的狀況就是三部分，一、常態性的軍事活動；二、結合認知作戰的軍事行動；三、灰色地帶的侵擾作為。

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法