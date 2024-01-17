小馬可仕罕見祝賀 賴：珍視台菲持久友誼

菲律賓總統小馬可仕日前發文祝賀賴清德「當選台灣總統」，賴表示，珍視台灣與菲律賓之間持久友誼。（美聯社）

2024/01/17 05:30

〔記者楊堯茹／台北報導〕台灣大選後，菲律賓總統小馬可仕在Ｘ平台（前推特）發文祝賀賴清德「當選台灣總統」，在兩國外交互動上極為罕見。賴清德昨轉發貼文致謝，同時表示「珍視台灣與菲律賓之間持久友誼」，期待加強雙方經濟和民間聯繫，以及捍衛區域的民主、和平與繁榮。

外交部也表達感謝，並指台菲地緣關係緊密，兩國共享自由、民主及法治等價值，將持續強化與菲律賓各項合作及交流。

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菲律賓於一九七五年與中華民國斷交，轉而與中國建交，小馬可仕貼文直接恭賀賴清德當選台灣總統，非常罕見。中山大學亞太區域研究所所長郭育仁受訪指出，「罕見卻不意外」。

郭育仁分析，小馬可仕自二○二二年五月上任後，一改前朝杜特蒂的「親中遠美」路線，走向「親美」，再加上仁愛暗沙、黃岩島引爆南海主權爭議，使中國與菲律賓交惡，「處於非常差的階段」。在完全走向親美、中菲交惡的前提下，對小馬可仕而言，台灣大選結果無疑是一劑外交強心針。

關於台菲關係，郭育仁表示，台灣有大量的菲律賓勞工，再加上長年來農漁業的合作，這都是小馬可仕上台後非常著重的部分，同時也希望台灣能加入「馬尼拉灣建設計畫」，爭取台灣對菲律賓蘇比克灣工業區的高科技投資。

賴當選 新南向政策可延續

「小馬可仕很重視與台灣合作」，郭育仁強調，基於蔡政府的新南向政策，台菲這些年來合作領域廣泛，賴清德的勝選也就意味著新南向政策得以延續，所以才會選在這個時間點發文致賀。

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