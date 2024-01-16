立院龍頭挺誰╱民眾黨喊國會改革4承諾 藍綠冷回應

民眾黨8名立委當選人昨召開記者會，要求有意角逐立院龍頭者做出修正立法院職權行使法等「4承諾」。（記者朱沛雄攝）

2024/01/16 05:30

民進黨︰非以各種訴求為前提

〔記者黃靖媗、謝君臨、林欣漢／台北報導〕第十一屆立法院將於二月開議，外界關注立院正副龍頭選局。扮演關鍵少數的民眾黨八位不分區準立委昨日召開記者會，要求有意角逐立院龍頭的人做出修正立法院職權行使法等「四承諾」。民進黨團回應，應以其是否適任國會議長為考量，而非先以各種訴求為前提。

國民黨︰民意為依歸 走自己路

國民黨也表示，國民黨以民意為依歸，持續強化國會的監督、立法院的改革，國民黨會走自己的道路、正確的道路，不辜負民意的期許。

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本次大選後，第十一屆立法院呈現三黨不過半局勢，新科立委將於二月一日新會期首日報到，當天也將選出新任正、副院長。而在民進黨、國民黨均未單獨過半的情況下，民眾黨成為左右勝負的關鍵少數。

民眾黨立委當選人黃國昌說明四項承諾分別為：第一，在第一會期完成「立法院職權行使法」修法，並建立國會聽證調查制度；第二，在第一會期修法強化人事同意權審查，立法院不應成為行政單位的「立法局」；第三，強化立委利益迴避規範，立委對自身利害關係強烈事項，不應提出質詢，也不應參與協商；第四，立法院長未來經費使用應落實公開透明原則。請兩大黨有志於國會龍頭的人，具體回答是否接受這四承諾。

若藍綠兩黨不理會民眾黨團提出的條件，該如何處理？民眾黨立委當選人黃珊珊說，他們只是先出考題，八名立委屆時會「團進團出」，不會有個人意識。

對於民眾黨的「四承諾」，游錫堃國會辦公室表示「暫時沒有回應」。民進黨團則發布新聞稿強調，應以其是否適任國會議長為考量，而非先以各種訴求為前提。

民進黨立委王定宇認為，民眾黨所提出的訴求，已鬆綁該黨主席柯文哲原先支持國民黨不分區立委當選人韓國瑜的承諾，變成以四條件決定人選，民進黨願意以開放政府的態度，尋求和各方合作。

戰鬥藍同意4承諾 加碼4主張

另，對於民眾黨提出的四承諾，前中廣董事長趙少康領軍的「戰鬥藍」隨即發聲明，除了提出補充建議並基本同意，也有四項主張，希望民眾黨也能同意，並在立法院合力推動。引人關注的是，「戰鬥藍」要求共同修正「總統副總統選舉罷免法」，候選人必須得票過半始得當選，否則必須經過第二輪投票，過半者勝出，避免產生少數總統，民意基礎薄弱。

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