選前喊下架 選後卻做另一套 藍委︰民眾黨若與綠聯手 恐泡沫化

國民黨立委曾銘宗。（資料照）

2024/01/15 05:30

〔記者林欣漢／台北報導〕總統、立委選舉落幕，新國會面臨三黨不過半的局勢，立法院國民黨團總召曾銘宗昨直言，民眾黨主席柯文哲參選總統時高喊要下架民進黨，如果選後在立法院卻與民進黨合作，成為執政聯盟的一部分，就是說一套、做一套，如何與民眾黨支持者交代，選民都看在眼裡。

曾銘宗示警說，民眾黨若選擇與民進黨合作，成為小綠，從過往歷史來看，最後可能會像時代力量，走向泡沫化。他強調，民眾黨只有不分區立委，不分區立委沒有黨主席壓不住的問題，究竟是要與民進黨合作成為執政聯盟，或是與國民黨合作成為在野聯盟，柯文哲應該說清楚。

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連任成功的立法院國民黨團書記長謝衣鳯也認為，民眾黨應優先選擇與國民黨合作，在野黨要共同合作，強力監督執政黨，才不負民眾所託。

國民黨立委林德福說，在野黨是扮演監督的角色，只要是福國利民的民生法案，都可以合作，即使是民進黨的提案也會支持，若仍想像本屆一樣，仗著國會過半想碾壓過關，一定不會支持，若是裡頭有貓膩、搞利益，更是會反對到底。

國民黨立委王鴻薇表示，過去民進黨獨大，許多事件遭封殺，未來國會生態完全不同，民眾更期望看到的是立法院對民進黨政府的監督，國民黨與民眾黨應該合作，一起推動不在籍投票、公布疫苗合約，並打開許多不為人知的黑箱。

立委當選人徐巧芯說，國民黨未來應該要與民眾黨合作，柯文哲也講過願意支持國民黨不分區立委當選人韓國瑜當立法院長，對藍白合作樂觀其成。

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