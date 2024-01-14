侯遺憾：未能完成政黨輪替

國民黨總統候選人侯友宜（右二）敗選，昨晚與副總統候選人趙少康、黨主席朱立倫等人在開票現場向群眾鞠躬致意，並和台北市長蔣萬安（右）擁抱致意。（記者廖振輝攝）

2024/01/14 05:30

盼賴蕭勿辜負台灣人民期待 各黨派選後團結在一起

〔記者林欣漢／台北報導〕第十六任正副總統選舉結果揭曉，國民黨總統候選人侯友宜昨晚八點宣布敗選。侯友宜表示，非常遺憾未能完成政黨輪替，讓大家失望了；他也恭喜民進黨總統候選人賴清德、副總統候選人蕭美琴順利當選，期許他們不要辜負台灣人民的期待，執政者要把人民的心放在心上，一定要把人民的聲音聽進去，並盼各黨派選後團結在一起。侯也說，他今天就會捲起袖子上班。

請繼續往下閱讀...

「辜負了大家」 今天就會捲袖上班

侯友宜在副總統候選人趙少康、國民黨主席朱立倫、侯競辦執行長金溥聰等人陪同下發表談話，「抱歉，對不起大家。」侯表示，這次國民黨全黨上下一心、各階級、各縣市，空前的團結，但很可惜沒有完成政黨輪替，讓大家失望了，他深深表達十二萬分的歉意。

侯友宜感謝朱立倫、趙少康、金溥聰、馬英九前總統、連戰、蕭萬長前副總統、前黨主席吳伯雄、前立法院長王金平等人，以及區域、不分區立委候選人的鼎力協助，「我真的辜負了大家」。

侯友宜表示，尊重台灣人民的最後選擇，民主就是人民作主，人民來決定，面對人民好好聽進人民的聲音，按照人民的期待做事，恭喜賴清德、蕭美琴當選，期許他們不要辜負台灣人民的期待，執政者要把人民的心放在心上，把人民的聲音聽進去，一定要聽進去。

侯友宜說，這次選舉的過程非常激烈，但是他希望各黨派選後面對台灣的挑戰，一定要團結在一起，要有團結的台灣，不要有分化、衝突的台灣。他參選的目的就是要團結台灣、中華民國這塊土地上所有的人，希望執政者、各黨派都能聽進去。

侯友宜期盼民進黨這八年來，有做不好的地方要改進，要打造清廉有效率的政府，讓台灣人民期待、是人民信任的政府。侯也喊話國民黨及支持者，要把悲憤的力量轉化成監督民進黨的力量，這是台灣進步的力量，更是捍衛中華民國的力量，要更堅強、茁壯，更不斷的大步邁進。

侯友宜說，這段時間走過大街小巷，感受民眾的溫暖、熱情的支持，每一句鼓勵、加油的聲音，他都記在心裡，未來會更認真努力的奉獻給國家，不辜負人民的滿滿加油，感謝大家的疼惜。

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法