綠分裂 藍奪回失去十多年席次

2024/01/14 05:30

記者黃明堂／特稿

台東立委選舉在「分裂的綠營對抗團結的藍軍」態勢下，民進黨提名的賴坤成腹背受敵，一路苦戰，與退黨的現任立委劉櫂豪兩強激戰，國民黨黃建賓雖然個人條件居弱，但擁有團結藍軍支撐，又搭上總統選舉台東藍大於綠的順風車，跌破不少人眼鏡，為國民黨拿回失去十多年的台東立委席次。

台東綠營分裂受到全國矚目，現任立委劉櫂豪以民進黨身分連當三屆立委，基層實力雄厚，且在中央任過政策會執行長、英系召集人等要職，但與前立委賴坤成政治宿怨十多年難解，及選縣長六戰六敗，這次黨內初選被逆轉，賴獲得提名，劉以遭抹黑為由，不惜退黨以無黨籍參選，並立即重整旗鼓，帶走一票綠營人馬，並攻入淺藍族群，以超越藍綠口號與賴對抗。

請繼續往下閱讀...

賴坤成從年輕就投身民進黨，是綠營開疆闢土元老，在藍營獨大的地盤，一路攻下國代、市長及立委，為人不拘小節，人脈橫跨藍綠。過去十多年，一直無法超越劉櫂豪，但蓄勢待發，初選跌破大家眼鏡獲得大勝，但也在劉強力反撲之下，立即陷入苦戰，甚至被傳出黨內要陣前換將的說法。在極不利形勢下，賴全力衝刺，聲勢又上揚，最後階段力喊「莫讓分裂變成遺憾」，希望集中綠支持者選票，但功敗垂成，得票數雖然大過劉櫂豪，仍小輸給黃建賓。

黃建賓是藍綠三強中資歷最薄弱的，是現任大武鄉長，以往活動範圍侷限南陲，知名度低，獲國民黨提名已跌破大家眼鏡，連藍營自身都不看好；不過，受惠於綠營分裂，國民黨基本盤也大於綠，加上有總統大選候趙配的順風車，及縣長、議長、市長到村里長的組織動員力量，也讓他逐漸打出三強鼎立的局面。

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法