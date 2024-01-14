內外兼修 蕭美琴扛輔佐重任

民進黨副總統候選人蕭美琴未來如何輔佐總統、帶領台灣走在對的路上，是更加艱鉅的重大使命。（記者朱沛雄攝）

2024/01/14 05:30

記者陳政宇／特稿

「戰貓」蕭美琴以輕巧堅定的步伐，穿越選戰烽火，將成為首位新二代（新住民子女）副總統。蕭從政以來一路蹽溪過嶺，練就絕佳平衡感，但在台灣面臨內外挑戰嚴峻的此刻，民進黨八年執政包袱依舊沉重，未來如何輔佐總統、帶領台灣走在對的路上，是更加艱鉅的重大使命。

梳理蕭美琴從政軌跡，早年從非政府組織走上政治前線，力挺婚姻平權及西藏人權，捍衛進步價值的自由派菁英形象深植人心；接著，她自都會轉戰偏鄉，蹲點耕耘花蓮十年，下田與農民話家常，一度翻轉艱困選區；後來，她從穿雨鞋的「西瓜大使」搖身成為踩著高跟鞋的駐美代表，以靈活彈性的身段周旋於外交戰場，締造台美關係史上佳績。

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蕭美琴的轉變，也反映在行事風格，從鋒芒畢露到內斂自持。她為過去造成金溥聰難為情的嗆辣質詢，表達後悔及不好意思。當各界聚焦其出色的外交表現，她總歸功於團隊努力成果，而非爭搶鎂光燈。蕭美琴也向年輕人喊話，坦承民進黨確實有人犯錯，但會承擔檢討疏失、堅持推動改革。

賴蕭配不僅擁有卅年兄妹情誼，同樣熱愛棒球、與台南淵源深厚，兩人在性格及經歷上也是相輔相成。蕭美琴駐美任內貫徹「蔡英文路線」，深獲美方信任；對內則化解英賴初選時的黨內矛盾，團結勝選氣勢。

選戰過程中，蕭美琴高人氣在全台颳起旋風，各地競相邀約助選，無論是面向各族群的軟性活動，或是造勢場合的激昂演說，在在展現淬鍊成熟的政治火候，攻防力道拿捏得宜，訴諸沉穩的正面選戰，迎擊對手浮躁的負面選風。

展望新政府的內憂外患，在外交情勢上，全球局勢風起雲湧，台灣面對咫尺強敵的圍堵，未來須持續深化與民主盟友關係、並強化國防自主；內政方面，賴蕭配須背負長期執政包袱及弊端，更面臨盤根錯節的社會經濟結構轉型問題，改革難以一蹴可幾，如何讓國人感受到正向改變，將成為最大考驗。

此外，由於新國會版圖形成三黨不過半的局勢，若無法順利調和鼎鼐，政務推動恐窒礙難行。舉步維艱的種種困境，賴蕭配的勝選毫無蜜月期，而蕭美琴具備豐富的基層經驗、以及外交歷練，未來如何襄贊國政或扮演溝通橋樑，角色定位備受矚目。

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