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台南完勝 賴蕭配各區全部領先

侯友宜暨國民黨不分區立委謝龍介台南競選總部，昨晚開票現場空蕩蕩。（記者王姝琇攝）

侯友宜暨國民黨不分區立委謝龍介台南競選總部，昨晚開票現場空蕩蕩。（記者王姝琇攝）

2024/01/14 05:30

投票率近7成2 將軍區逾62％最高得票率 麻豆、七股得票率近6成

〔記者洪瑞琴／台南報導〕第十六任總統副總統選舉民進黨總統候選人賴清德在台南以五十七萬○八一一票、得票率五十．九五％，在各區都領先，拿下最高票全面獲勝。全市投票率則為七十一．九八％。

永康6萬6千多票 為最高得票數

民進黨賴清德、蕭美琴得票數五十七萬○八一一票 、得票率五十．九五％；國民黨侯友宜、趙少康得票數廿八萬六八六七票、得票率廿五．六一％；民眾黨柯文哲、吳欣盈得票數廿六萬二五六○票、得票率廿三．四四％。

其中，賴清德在各區均領先居冠地位，台南前三大高得票率，將軍區拿下超過六十二％最高得票率，其次麻豆區有五十九．六％得票率，七股區五十九．四三％；最高得票數在永康區拿下六萬六一八一票，頻遭負面攻擊的太陽光電，七股區是設置大區，仍獲得高得票率。

藍營各區大多拿2至3成得票率

國民黨侯友宜在台南各選區幾乎都居「老二」，得票率大都在二至三成左右，但在楠西區高達四成得票率，幾乎與民進黨賴蕭配平分秋色。

值得關注的是，民眾黨在台南各區幾乎是都吊車尾，可是在麻豆、六甲、官田、西港、善化、新市、安定、歸仁、安南區，得票率都是贏過國民黨，尤其在善化、新市、安定地緣的科技業移駐人口軸帶「南科區」，領先幅度較大。

相較總統大選二○一二年投票率七成四，二○一六年約近六成六，二○二○年投票率約七成七，略顯偏低。南市總統副總統選舉人數一五六萬餘人，總投票數一一二萬餘票，投票率近七成二。

2024總統大選

支持者湧至總統候選人賴清德台南競選總部，隨著賴清德的得票數持續領先，歡呼聲此起彼落。（記者吳俊鋒攝）

支持者湧至總統候選人賴清德台南競選總部，隨著賴清德的得票數持續領先，歡呼聲此起彼落。（記者吳俊鋒攝）

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