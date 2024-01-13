選前查賄 屏檢偵訊民代、幹部

2024/01/13 05:30

〔記者葉永騫、李立法／屏東報導〕屏東檢警選前展開查賄行動，昨天前往恆春、牡丹、滿州等地搜索涉嫌為某山地原住民立委候選人買票的樁腳及後援會長；日前也在枋山鄉等地帶回涉嫌為某區域立委候選人賄選的多位民代進行調查，兩起案件正擴大偵辦中。

屏東檢警掌握情資，指某山地原住民立委候選人的幹部涉嫌買票，昨天兵分多路到牡丹、滿州、恆春等六、七個地點執行搜索，查扣電腦、手機等相關證物，帶回該候選人黃姓滿州服務處總幹事、詹姓牡丹鄉後援會長等人進行訊問，釐清案情。

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樁腳否認買票 辯稱資金是選舉工作費

前天檢警也前往枋山鄉等地帶回支持某區域立委候選人的多位民代及樁腳。檢警查出，有部分資金流入這些樁腳名下，懷疑是作為買票用途，不過樁腳均否認賄選，辯稱是選舉工作費，檢警正進一步釐清。

另外，屏東檢警去年十二月也破獲總統、立委選舉地下賭盤，簽賭金額高達四億五千萬元，涉案余姓組頭聲押獲准，並有多位協助招覽簽賭的共犯，分別以二十萬至五十萬元不等金額具保。

屏檢今年還查獲中資介選招待旅遊的賄選手法，統一聯盟黨屏東張姓分會長及黃姓總幹事涉嫌接受國台辦請託，招攬二十多位民眾前往中國接受中資招待旅遊，為特定政黨及總統、立委候選人拉票，因違反總統副總統選舉罷免法及反滲透法嫌疑重大，被檢方聲押獲准；枋寮鄉柯姓村長與屏東市羅姓里長也以同樣犯行，被檢方分別諭知三十萬元、二十萬元具保。

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