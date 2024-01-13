投開票所選舉公報 莊競程質疑被遺漏

北區公所回應當時投開票所未完成佈置，經確認後已完成選舉公報張貼。（北區公所提供）

2024/01/13 05:30

〔記者蔡淑媛／台中報導〕選前一天，台中市第五選區立委候選莊競程競總發現北區善修宮（一一四二號）投開票所，張貼選舉公報卻未貼出列在另一面的七號莊競程及八號候選人，質疑公所行政不中立，故意讓他在選舉公報上消失，北區區長陳宗祈說明當天下午因善修宮有活動，下午五點才展開佈置，當時是佈置未完成，後來有完成張貼確認（見圖，北區公所提供）。

北區公所：佈置未完成

莊競程表示，該投開票所張貼選舉公報第五選的區域立委只貼一面列出一至六號次的候選人，另一面他的七號次卻未貼上，原有空間卻貼著選舉注意海報，他質疑市府行政不中立，事後向該投開票所人反映，對方補貼選舉公報，卻張貼到另一處「捐獻大德處」，懷疑對方存心不張貼。

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對於投開票所選舉公報漏貼一面，陳宗祈表示，是因善修宮下午有活動，直至五時才開始佈置，當時未完成，後來再確認選務相關規定作業完成場地佈置，所有選舉公報正、反兩面均張貼。

中選會表示，今年因選舉公報改版，一面可列出六名候選人，另一面則續列後續號次，投開票所張貼時如果實貼一面，則兩面都要貼出，如果浮貼則可貼上一面，可翻閱，台中市這次大選共有一九○二個投開票所，投票時間從早上八點至下午四點。

2024立委選舉

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