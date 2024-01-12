自稱國民黨立委翁重鈞特助 林雪峰涉受中資助介選起訴

自稱國民黨不分區立委翁重鈞特別助理的林雪峰，涉嫌接受中國資助招攬旅遊介選，嘉義檢方偵結提起公訴。（資料照）

2024/01/12 05:30

〔記者林宜樟／嘉義報導〕二○一八、二○二二年由國民黨提名參選嘉義市議員均敗選，自稱是國民黨不分區立委翁重鈞特別助理的五十四歲女子林雪峰，涉嫌接受中國所屬政治組織的資助，以參訪名義招攬嘉義縣村里長及親友赴中國旅遊、接受落地招待，要求支持特定總統候選人才能促進兩岸交流等，去年十二月二十七日被調查後收押禁見。嘉義地檢署昨偵查終結，依反滲透法及總統副總統選舉罷免法，受滲透來源之指示、委託及資助，對於有投票權之人行求不正利益，而約其為一定投票行使罪嫌，對林雪峰提起公訴。

翁重鈞日前受訪駁斥說，林雪峰不是他的特助，只是擔任志工，曾有選民服務案件請託他幫忙，但他與林雪峰沒有聯絡，對林女所涉及案件不知情也沒有關係。

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檢方指出，林雪峰涉嫌接受境外勢力中國浙江省台州市台辦處長級官員委託、指示及資助，招攬嘉義縣有政治影響地方特定人士及其親友等具有本次中央公職人員選舉投票權人，先後於去年八月八日、十月十六日、十一月二十四日赴中國參加六天五夜旅遊團，食、宿、交通、門票均由台州市台辦資助落地招待，參與團員僅需支付機票及國內接送費用，且旅遊過程由該市台辦處長級官員陪同，並向團員表示「支持某人當選」、「促進兩岸交流」、「兩岸一家親」等政治理念，林雪峰於旅遊過程中，藉此方式向參與旅遊團員行求不正利益，要求團員接受此等免費招待旅遊後，於總統、副總統選舉投票時投給某候選人。

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