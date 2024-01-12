麻生太郎：絕不容許武統台灣

日本前首相、自民黨副總裁麻生太郎十日警告，中國武統台灣只會破壞秩序，是不被允許的。（資料照）

2024/01/12 05:30

憂台灣成下一個「破窗」 國際應強力威懾中國

〔編譯陳成良／綜合報導〕台灣總統大選在即，日本前首相、自民黨副總裁麻生太郎十日警告，烏克蘭與加薩走廊的衝突有可能蔓延台灣。他強調，中國武統台灣只會破壞秩序，是不被允許的，有必要堅定發揮國際嚇阻力，並希望兩岸和平對話。澳洲總理艾班尼斯則呼籲所有國家尊重台灣選舉結果。

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「日經亞洲」報導，麻生十日在華府出席智庫「美國國會大廈總統和國會研究中心」的會議，並以英文發表演說，指出有鑒於中國加強對台灣的軍事壓力，台灣可能成為繼烏克蘭和加薩走廊之後的下一個「破窗」，各方應該關注的目標是台灣，必須妥善運用國際威懾力量。

麻生指出，中國國家主席習近平一再表示中國永不放棄對台用武的權利，為避免這種情況發生，需要強而有力的威懾和政治對話，而強化美日合作因應中國霸權主義的安保威脅同時，擴展與南韓、澳洲等志同道合國家的合作關係也很重要。

麻生提到，「武力統一台灣只會讓國際秩序混亂，絕不容許」，透過與中國對話安定國際秩序，有必要促使中國履行大國的責任。

澳洲總理籲尊重台灣選舉結果

此外，艾班尼斯十日接受澳洲天空新聞訪問時指出，澳洲政府的立場是尊重任何選舉結果，任何政府的決定及其民主程序都需要被尊重，呼籲所有國家尊重台灣人民的民主選舉結果。澳洲天空新聞指出，外界預測民進黨可能贏得大選，恐加深台灣與中國之間緊張關係。

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