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國家級防空警報大響／侯批國家機器介選 柯稱不必政治操作

侯友宜。（記者陳文嬋攝）

侯友宜。（記者陳文嬋攝）

2024/01/11 05:30

〔記者葛祐豪、許倬勛、蔡昀容／綜合報導〕中國前天發射衛星飛越台灣南部上空，國防部發出國家級防空警報，因接近大選投票日，引起熱議和揣測。國民黨總統候選人侯友宜昨砲轟這是國家機器介入選舉；民眾黨總統候選人柯文哲認為不必對此做政治操作，但總統蔡英文那句「大家不用害怕」，反而讓他害怕。

侯友宜昨在高雄拜票時表示，選前三天一個假訊息，造成多少恐懼與傷害，還有很多誤判去支持民進黨，這也是用詐騙手段騙取選票。國防部廿四小時內要回應，「假訊息是怎麼發布的？」「資料為什麼誤判？誰下令發布？為何行政院長會接到假訊息？」

國民黨副總統候選人趙少康也質疑，為何二○二二年時任美國眾議院議長裴洛西訪台，中國發射飛彈飛越我國上空，執政黨知情不報，但在選舉關鍵時刻企圖擴大緊張？「根本是選舉選到瘋了」；蔡英文身為總統竟還自信滿滿說有她在請放心，這樣的政府怎麼能放心？

柯文哲表示，不用把這件事情做太多政治操作，這件事應該看作測試或演習，但也看出幾個問題，如果真的發生事情，國防部發出錯誤訊息，等政府出來解釋，老百姓卻不相信；而且過去都沒有演練過，蔡英文總統告訴大家不用害怕，「她講這句話才讓我害怕」，飛彈如果真打來，大家知道往哪躲嗎？

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