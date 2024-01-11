蔡銘軒前進國姓 洪申翰助陣

立委候選人蔡銘軒（左）由不分區立委洪申翰（右）陪同，在國姓鄉車隊掃街。（蔡銘軒競選總供）

2024/01/11 05:30

〔記者陳鳳麗／南投報導〕選戰進入倒數，候選人肉搏激戰，民進黨南投縣第一選區立委候選人蔡銘軒，前晚和昨日下午分別由民進黨不分區立委候選人王義川、洪申翰陪同在草屯、國姓車掃，許多「川粉」熱情聚集為兩人加油；國民黨馬文君昨晚則在草屯鎮徒步掃街，台北市長蔣萬安、不分區立委候選人謝龍介都來力挺。

蔡銘軒前晚與王義川共同站上「搶救王義川大兵」全台大車掃吉普車，在草屯市區進行車掃並全程直播。粉絲聚集在路旁為蔡銘軒和王義川加油。昨日下午蔡鍋軒則由民進黨不分區立委候選人洪申翰陪同，前往國姓鄉車隊掃街。

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馬文君 草屯徒步大遊行

國民黨第一選區候選人馬文君，昨晚則在草屯鎮進行徒步大遊行，國民黨不分區立委候選人藍龍介、台北市長蔣萬安先後加入徒步隊伍，最後遊行隊伍回到馬的草屯競選總部，蔣萬安也上台推薦馬文君。

針對馬文君陣營前日散發文宣攻擊蔡銘軒，指蔡父在中國與人合資開公司，蔡家族是台灣農技出賣者，蔡銘軒昨天在父母陪同下召開記者會，強調父親只是被公司外派的幹部，勞工家庭的痛苦不是政二代、富二代的馬文君能體會，且父親專長是機械，並非農技，該公司也與台灣無業務往來，如何出賣台灣農技？今日將對馬文君提告加重誹謗、意圖使人不當選等罪。

2024立委選舉

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