延續高雄大發展 陳其邁籲勿換黨換人

市長陳其邁強調過去八年蔡總統主政下，非常支持高雄建設，「很擔心換黨換人做，前鎮漁港、輕軌、捷運會不會取消？」。（記者葛祐豪攝）

2024/01/11 05:30

〔記者葛祐豪、許麗娟／高雄報導〕選戰倒數，高雄市長陳其邁前夜透過網路發布催票影片，娓娓道出高雄這幾年的改變，喊話「選擇不能重來」；他昨天受訪時進一步表示，「很擔心換黨換人做，前鎮漁港、輕軌、捷運會不會取消？」

陳其邁前天深夜向市民溫情呼籲，這一票決定高雄的未來很重要，「選舉不是實驗、選擇不能重來」，不要讓一起打拚的這條高雄路停止，一月十三日一定要投票，三票民進黨，延續光榮高雄路。

請繼續往下閱讀...

陳其邁昨天受訪時進一步說，選舉投票結果會影響高雄發展，過去八年蔡總統主政下，非常支持高雄建設，台積電等半導體大廠也紛紛進駐高雄，「選對的人、走對的路，將讓高雄持續在大南方大發展」，讓高雄持續進步。

陳其邁強調，過去國民黨在二○一七年反對前瞻建設、杯葛軌道建設，他「很擔心換黨換人做，前鎮漁港、輕軌、捷運會不會取消？」這些重大建設對高雄影響很大，民進黨中央那麼支持高雄建設，也希望賴蕭配繼續支持高雄。

陳其邁說，因此他透過影片，把過去八年的高雄整體發展及城市發展願景，清楚向市民報告，希望市民能做智慧的決定。

另針對國民黨批評高市府某些局處首長，請假輔選；陳其邁昨也反擊說「侯友宜已經請假一百天，怎麼還會講其他人請假的事情？」

2024立委選舉

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法