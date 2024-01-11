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車掃固票 蕭美琴展現高人氣

蕭美琴陪李柏毅車掃。（李柏毅競辦提供）

蕭美琴陪李柏毅車掃。（李柏毅競辦提供）

2024/01/11 05:30

陪邱志偉、林岱樺、邱議瑩和李柏毅拜票 沿途支持者搖旗吶喊

〔記者蘇福男、黃佳琳、洪定宏／高雄報導〕選戰進入倒數計時，民進黨副總統候選人蕭美琴昨陪同黨籍立委候選人邱志偉、林岱樺、邱議瑩和李柏毅車隊掃街拜票，沿途支持者熱情搖旗吶喊、加油打氣，展現「戰貓」的高人氣。

蕭美琴昨上午結束台南掃街拜票行程，下午馬不停蹄轉往高雄繼續車掃行程，首站從第二選區邱志偉競選總部出發，行經岡山介壽路、公園東西路、舊省道岡山路、仁壽路、壽天路、新省道中山南北路，許多支持者呼朋引伴趕到應援點爭睹蕭美琴丰采，並搖旗吶喊為賴蕭、邱志偉加油打氣。

承諾與大家繼續拚經濟拚和平

車隊回到競選總部，支持者爭相與蕭美琴握手、合照，蕭都來者不拒，展現親民高人氣。蕭美琴致詞時感謝大家到路口為她和邱志偉加油，承諾未來會和賴清德繼續堅定帶領台灣面向世界，在世界上架台灣，會與大家一起繼續拚經濟、拚和平。

送口罩小物 民眾爭相索取

蕭美琴並帶來「選對的人、走對的路」口罩，當作送給支持者的小紀念品，民眾爭相索取，邱志偉則以橋頭太成肉包與「蜜柑鮮奶口袋包」作為回禮。邱志偉強調，未來蕭擔任副總統將能持續與賴清德帶領台灣走向世界，讓台灣成為世界的台灣，疾呼支持者要做賴蕭後盾，衝出高雄最高票。

蕭美琴隨後在仁武區與邱議瑩會合時，大讚邱議瑩是她的好姐妹，更是從政二十多年來民主路上最好的戰友，強調邱議瑩有正義感，是高雄在國會最佳的代言人。蕭美琴傍晚陪第三選區李柏毅在楠梓區車隊掃街。

2024立委選舉

拜票車隊回到邱志偉競選總部，大批支持者爭相與蕭美琴握手、合照，並要求簽名。（記者蘇福男攝）

拜票車隊回到邱志偉競選總部，大批支持者爭相與蕭美琴握手、合照，並要求簽名。（記者蘇福男攝）

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