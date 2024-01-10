高雄轉型關鍵 蔡英文︰國會過半很重要

總統蔡英文昨南下高雄輔選黨籍立委許智傑，大家高喊許智傑「凍蒜」。（記者陳文嬋攝）

2024/01/10 05:30

輔選許智傑、黃捷、李昆澤、李柏毅 強調讓執政團隊繼續努力下去

〔記者陳文嬋、黃良傑、洪定宏／高雄報導〕選戰倒數，總統蔡英文昨南下高雄輔選黨籍立委候選人許智傑、黃捷、李昆澤、李柏毅，她強調，現在是高雄轉型最關鍵時刻，國會過半很重要，讓執政團隊一直繼續努力下去，帶動高雄轉型為高科技中心。

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心疼許智傑遭抹黑 請鄉親還公道

蔡英文昨到鳳山區鳳邑北辰宮參香祈福，三度為黨籍立委許智傑站台，力守國會過半關鍵一席，她推薦台大學弟許智傑，這次被對手抹黑嚴重，非常沒道理，懇請鳳山鄉親力挺他，還給他一個公道。

蔡英文表示，政府這幾年在高雄投資許多重要建設，現在是高雄轉型最關鍵時刻，很多重大建設都在高雄進行，最具指標性就是台積電要來高雄，正是有好市長、好團隊、好立委，高雄團隊做得很好成果。

和李昆澤參觀長照據點 指任內增600處

蔡英文接著和立委候選人李昆澤參觀三民區高雄長照據點，蔡英文強調前朝只交給她五十億元，她逐年增加財富並擴編長照預算，今年更達到八七○億元預算，ABC長照據點從七○○處增為一三○○處，把錢花在刀口上。

與黃捷參拜龍目井龍泉宮 盼給年輕人機會

隨後蔡英文和立委候選人黃捷前往鼓山區龍目井龍泉宮參拜，蔡英文強調，雖然隔壁鄰居常常有很多軍事威脅、恫嚇，但是台灣最大的保障，就是我們自己的決心，如果我們決心要保護台灣、保衛自由民主，全世界的民主國家都會來幫助我們；一定要支持黃捷，給年輕人機會。

陪李柏毅拜廟 籲用選票選擇民主自由

昨天傍晚蔡英文和立委候選人李柏毅到高雄市楠梓區右昌三山國王府參拜後，她致詞指出，民主國家的意志很堅定，選票最有力，呼籲選民，無論台灣的上空發生什麼事情，這一張票要穩穩地投下去，告訴全世界「我們選擇民主自由」。

蔡英文強調，雖然這幾年遇到許多困難，「但我們平穩度過、經濟愈來愈好」，這就是「總統有選民支持、國會過半、政治穩定、就可以做建設」。

2024立委選舉

蔡英文南下參拜祈福關心黃捷選情，台灣人要用選票選擇民主自由的路。（黃捷競總提供）

立委李昆澤陪總統蔡英文參訪C級長照據點，總統宣布今年長照預算增至870億元。（記者黃良傑攝）

蔡英文（右四）呼籲，手中的選票比國防還有力。（記者洪定宏攝）

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