《桃園立委候選人政見會》兩選區藍將缺席 第2選區綠藍交鋒

立委第二選區四位選將到齊，左起為民進黨黃世杰、統促黨陳志豪、無黨籍王思玟、國民黨涂權吉。（記者鄭淑婷攝）

2024/01/09 05:30

〔記者鄭淑婷／桃園報導〕桃園市立委候選人公辦政見電視發表會昨、今登場，首日依序由第六、第四、第二選區選將發表政見，其中僅第二選區候選人全數到齊，藍綠針對桃園航空城、固體再生燃料發電廠（SRF）議題交鋒。

第六選（八德、大溪、復興與中壢十二里）六名候選人，除國民黨邱若華、人民最大黨翁紹庭，其他四人均出席，爭取連任的無黨籍立委趙正宇細數自己政績，並提出交通建設、教育文化、家庭照顧、長照政策、治安防弊四大政見，請鄉親繼續支持；民眾黨李慕妍訴求青年參政、為弱勢發聲，提出「八心八見」政見，完善社會安全、醫療長照、居住正義、司法改革等面向。

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第四選區（桃園區）民進黨范綱祥主打誠信、專業、始終如一，抨擊國民黨現任立委萬美玲美國學士學歷是買來的，他會以專業為台灣、為桃園做事，要監督桃園捷運路網及鐵路地下化、爭取優質產業進駐桃園、優化生育環境、推動長照3.0、推動永續發展環境、司法改革並強化國防安全，期盼桃園區能選出專業立委；萬美玲未出席政見發表會，她回應，范綱祥參選沒有具體政見，為炒作聲量、拉抬選情，不斷的抹黑造謠，令大多數市民反感，重申自己學歷沒問題。

第二選（楊梅、大園、觀音、新屋）現任民進黨立委黃世杰與國民黨涂權吉在航空城、SRF議題交鋒，涂權吉強調，會監督市長張善政對航空城徵收戶的五大承諾、七大具體補償方案，並堅決反對SRF進駐觀音，籲鄉親支持來自基層的他；黃世杰強調，四年來與航空城徵收戶站在一起解決困難，SRF進駐爭議也是他主動在大潭召開說明會，成功讓經濟部接受他的建議，撤銷當初思慮不周的推薦函。

2024立委選舉

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