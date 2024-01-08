（新北）小英挺蘇巧慧 籲團結衝出最高票

民進黨立委候選人蘇巧慧昨在樹林區舉辦「選前大團結」，蔡英文站台，力薦蘇積極爭取地方建設。（記者董冠怡攝）

2024/01/08 05:30

推薦蘇是公督盟評鑑的優秀立委 爭取建設、用心照顧鄉親

〔記者董冠怡、俞肇福／新北報導〕選前最後一個超級星期天，新北市立法委員第五選區（樹林、鶯歌及新莊區九個里）的民進黨候選人蘇巧慧，昨天在樹林區舉辦「選前大團結」，蔡英文總統出席推薦蘇巧慧爭取地方建設、用心照顧鄉親，請求選民持續幫忙催票、拉票，讓衝衝衝的蘇巧慧衝出最高的得票率。

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蔡︰執政8年 台灣走在對的路上

蔡英文表示，民進黨執政八年，一直讓台灣走在對的路上，有三件事非常重要，第一是建設國家、壯大台灣，全國推動前瞻基礎建設；第二是財政改善不忘照顧人民，提高長照、少子化等政策預算，並提供租金補助、減稅，同時嚴守財政紀律，八年還債九千億元是史上最多；第三是堅持民主自由並走向世界，以實際行動展現國防自主的決心，讓守護台灣成為全球民主國家的共識。

蔡英文說，當年前瞻預算在立法院審查時被在野黨強力杯葛，因為有蘇巧慧等民進黨立委的奮鬥才突破困難，蘇巧慧也是公督盟多次評鑑的優秀立委，請求選民用最多的選票肯定蘇巧慧。

蘇︰助38校爭取188項7億元經費

蘇巧慧說，她做事認真、建設不分大小、服務不分黨派，任內推動樹林捷運動工、協調新樹鶯堤外便道、協助卅八所學校爭取一八八項建設共計七億餘元、人行道改善、山區居民有自來水可用，並努力實現樹林鐵道觀光、大柑園都市計畫、樹林醫養專區、南新莊第二運動中心等政見。

賴品妤、洪申翰 汐止騎單車掃街

新北市第十二選區（汐止等七個區）的民進黨立委候選人賴品妤與不分區立委被提名人洪申翰，昨天到汐止火車站前騎騎單車掃街，宣示掃除地方的黑金勢力，號召鄉親投票守護家鄉；賴品妤表示，積極提升選區的生活品質，要求台鐵增設隔音牆，第一階段即將完工，第二階段的汐止全線隔音牆評估今年也將進行，她並爭取十三班區間車加停汐科站，下一任立委會持續爭取汐止雙捷運，完善汐止交通建設。

吳琪銘 土城、三峽市場掃街拜票

新北市立法委員第十選區（土城、三峽區）民進黨候選人吳琪銘，昨天邀請政治評論員王瑞德、本土劇演員李㼈陪同在土城、三峽市場掃街拜票，攤商致贈好彩頭、粽子、蒜頭，祝福吳琪銘連任成功。

2024立委選舉

民進黨候選人吳琪銘（右），昨天邀請本土劇演員李㼈（左）陪同到土城、三峽市場掃街拜票。（吳琪銘提供）

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