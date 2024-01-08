宋楚瑜︰不挑釁 堅持台灣人當家作主

2024/01/08 05:30

〔記者蔡思培／台北報導〕選舉進入倒數，親民黨主席宋楚瑜昨陪同黨籍不分區立委候選人陳怡潔到位於士林的社子市場掃街。宋表示，不管藍綠白誰當選總統，都要讓親民黨在立法院幫忙把關，台灣海峽才會和平，並強調「我們既不要挑釁，也要堅持台灣人當家作主，自由民主制度絕不放棄」。

宋楚瑜昨與陳怡潔至社子市場掃街，無黨籍北市議員陳政忠也到場陪同掃街。宋楚瑜拿起「大聲公」向民眾道早安，更自我介紹他是六十年前在士林初中讀書的學生。

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買菜民眾看到宋楚瑜都熱烈歡迎，有民眾開心與宋合照，更有攤販送上象徵「凍蒜」的蔥蒜給宋。宋楚瑜受訪表示，他六十年前就在士林唸書長大，台灣今日安定得來不易，大家要疼惜台灣安定。

宋楚瑜也說，世界局勢在變，日本石川地震讓眾多房屋倒塌、死傷嚴重，社子島還有很多危樓，如果五十年不改建也可能有危險，親民黨會幫人民作主，讓人民生活安定，士林、社子也要好好加油。

宋楚瑜表示，近期亞洲局勢變化，一旦北韓有事，美國會將關心放在北韓與日本，台灣若有事必須自己承擔後果，台灣要和平、兩岸不要打仗，「我們既不要挑釁，也要堅持台灣人當家作主，自由民主制度絕不放棄」，此次選舉不僅是高層決策，也關係民生。

2024立委選舉

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