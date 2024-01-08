陳建仁︰中國若選前終止ECFA 政府已有準備

行政院長陳建仁接受本報專訪指出，中國ECFA減讓清單部分取消，政治目的遠高於經濟目的。（記者劉信德攝）

2024/01/08 05:30

喊話中方：勿用經濟脅迫台灣

記者吳書緯、鍾麗華／專訪

總統大選投票日將至，中國對台祭出各種介選手段，去年底宣布中止ECFA部分產品關稅減讓，外界關注中國是否會在選前進一步終止ECFA。對此，行政院長陳建仁接受本報專訪指出，中國ECFA減讓清單部分取消，政治目的遠高於經濟目的；政府已做相關盤點，對於最受影響的石化、紡織、機械業者，都已經有進行溝通。陳揆並向中國喊話，勿用經濟脅迫台灣。

中國商務部去年十二月廿一日宣布丙烯等十二種銷中產品，今年元旦起停止適用「海峽兩岸經濟合作架構協議」（ECFA）的關稅減讓。國台辦發言人朱鳳蓮強調，中方希望兩岸關係「重回和平發展正確軌道」，兩岸即可在「九二共識」基礎上協商解決經貿關係問題。

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將協助石化、紡織、機械業分散市場

針對中國若在選前終止ECFA，我方如何因應，陳揆說，中國在宣布十二項產品的關稅減讓前，就已經設立關稅壁壘的調查，我政府從那時就已提高警覺，經濟部已經盤點，而受到ECFA影響最多的就是石化、紡織、機械業，經濟部都已經與業者溝通過，政府已有所準備，而出口中國靠ECFA關稅減讓的項目，實際金額越來越少；他強調，政府也要來幫助石化、紡織、機械等產業，進行分散市場、提高產品升級，受到ECFA的影響就會減少。

陳揆強調，中國此次取消十二項ECFA關稅減讓，並沒有透過相關機制協商，不符合當時ECFA所制定的協商機制，更何況兩岸在世貿組織（WTO）平台就可以做很好的協商。

陳揆指出，中國稱台灣面臨「戰爭與和平」和「繁榮與衰退」的選擇，但實際上「戰爭與和平」就是「民主與威權」的選擇，而「繁榮與衰退」就是「自由與專制」的選擇，如果選擇民主自由，就會和平且更繁榮，如果選擇威權與專制，就會導致戰爭與衰退。

因此，陳揆說，台灣在貿易上，與世界各國都有很好的溝通協調，「台美廿一世紀貿易倡議」首批協定已經簽署，台灣也與英國、加拿大簽署貿易相關協議，這表示台灣能夠符合世界高標準的貿易規則，也期盼中國與台灣貿易時，也以高標準進行，而不是以政治凌駕經濟的方式，用經濟脅迫台灣。

批中政治介入 無視兩岸農產檢疫協議

至於中國禁止進口台灣鳳梨釋迦等特定農漁產品，卻在台東縣逕自接洽後鳳梨釋迦輸往中國，結果首批兩櫃有一櫃遭中國指有介殼蟲退運。陳揆指出，「這讓我相當失望，而且也覺得相當不可思議的事情」，實際上兩岸已簽署「海峽兩岸農產品檢疫檢驗合作協議」，偏偏中方沒有照協議進行，隨中方高興就禁台灣鳳梨釋迦、蓮霧、秋刀魚等農產品進口，之後又開放特定縣市可以進口，完全不符合當時所簽訂的協議，以政治介入到農產品的外銷。

陳揆說，政府對農民的損失都感同身受，也覺得不能夠把「雞蛋都放在一個籃子裡」，因此近年認真推動農產品外銷，也加強冷鏈設備，使現在台灣農產品輸出最多的國家是美國、其次是日本，第三才是中國。我方當然盼能與中國維持農漁產品的貿易，但還是希望有一個可遵循、公平、公正的方式來進行。

另外，中國對台介選態樣多元，選舉賭盤也是中國操作的方式，陳揆說，目前調查案件就有二千二百餘件，不過，後來也發現，裡面混雜詐騙集團案件，這也使得偵查過程中更加困難，兩者要怎樣分辨，檢調已積極釐清。

陳揆強調，每次選後，中選會都會針對選舉過程當中，出現不公平、不公正情形，加以檢討，也會修正相關法規，使台灣民主發展更有法治基礎、更上軌道。

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