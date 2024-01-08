2017開始有賸餘 經濟成果全民共享

行政院長陳建仁表示，從2018年至2022年，政府歲入歲出賸餘每年均超過一千億元，所以可以投入前瞻建設、社會福利、福國利民的工作，把經濟成果和全民共享。（記者劉信德攝）

2024/01/08 05:30

記者鍾麗華、吳書緯／專訪

選戰期間，在野黨猛攻政府的政策，甚至批評「大撒幣」，行政院長陳建仁接受本報專訪時表示，從二○一八年至二○二二年，政府歲入歲出賸餘每年均超過一千億元，其中，前年有近五千億元，所以可以投入前瞻建設、社會福利、福國利民的工作，把經濟成果和全民共享。

陳揆強調，他上任後，沒忘記蔡總統當初交代的四大任務，包括階段性盤整防疫措施、社會體系總檢討、持續提升國家基礎建設與持續推動六大核心關鍵產業。

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陳揆指出，民眾關心的還是經濟發展，從二○二○年至二〇二二年，台灣GDP總額超過廿兆元，連三年創史上新高；而政府歲入歲出賸餘，從二○一七年開始有賸餘，從二○一八年至二○二二年，每年均超過千億元，二○二二年更有近五千億元，所以政府有經費投入前瞻建設、社會福利、福國利民的工作。

在野黨稱前瞻大撒幣 百分百假訊息

陳揆說，在野黨稱前瞻建設是大撒幣、債留子孫，他完全不同意，「這是百分之百的假訊息」。瑞士洛桑管理學院IMD的基礎建設部分，台灣從二○一六年第十九名，進步到二○二三年第十二名。而IMD國家競爭力排名，二○一六年第十四名，進步到現在第六名，如是二千萬人口以上的國家，台灣排名第一名。

陳揆強調，他上任後推動疫後特別條例與特別預算，照顧受到疫情影響的中低收入戶、年輕人與農民、勞工，給他們更多補貼，把經濟成果和全民共享，也全民普發六千元現金。

打詐編列廿七億 是為添購儀器設備

不過，政府施政卻屢遭攻擊，陳揆指出，在野黨抹黑打詐編列廿七億元經費，做為蓋房子、裝潢之用，「完全沒有這一回事」。廿七億元就是添購儀器設備，因為有很好的軟體，才能追蹤電子詐騙，以及相關通路與聯結，「Lin bay好油」就是這樣子查到的。

陳揆說，政府推動境外電話阻詐，已經攔阻七六○萬通；臨櫃阻詐部分，去年也攔下六十一億元的受詐金額，加上查獲詐騙集團的犯罪所得四十餘億元，阻詐金額，整體超過百億元。

至於年輕人關心的居住正義，行政院將以二○三二年達到百萬戶社宅為目標。陳揆解釋，未來八年，除社宅直接興建十三萬戶，總量可增至廿五萬戶以外，再搭配包租代管的廿五萬戶、租金補貼的五十萬戶等住宅配套措施，百萬戶社宅可照顧六分之一租屋者。

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