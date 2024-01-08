林志潔控鄭正鈐 炒地煉金術

民進黨新竹市立委候選人林志潔昨召開記者會，指控國民黨立委候選人鄭正鈐在立委任內炒地牟取暴利。（林志潔提供）

2024/01/08 05:30

鄭駁抹黑︰十年前土地買賣糾紛 被告返還訂金及違約金

〔記者蔡彰盛、蔡文居／綜合報導〕民進黨新竹市立委候選人林志潔昨召開記者會，指控國民黨立委候選人鄭正鈐在立委任內炒地牟取暴利，判決書中也意外發現國民黨不分區立委候選人謝龍介的名字。鄭正鈐則說該案是十年前土地買賣的民事糾紛，法院審理要求被告返還他訂金及違約金，與「炒作土地」毫無相干。

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支付一五八○萬頭期款 獲賠兩千五百萬

林志潔指出，鄭正鈐涉及台南市安南區土地開發案，投資者包括謝龍介，是先借錢給台灣先進土地開發公司，此公司用地主提供的抵費地抵押，以此作為周轉，而鄭正鈐認為該公司土地極具開發潛力，也向該公司購買抵費地。台灣先進土地開發公司因涉及「一地兩賣」的情形，而鄭正鈐在支付完購地的頭期款一五八○萬元後，因為手頭周轉不靈，無法支付後面幾期的款項，雙方發生糾紛，最後以兩千五百萬元和解。

林志潔質疑，鄭正鈐先付了一五八○萬元買地，在短時間內，土地開發公司就需要賠給他兩千五百萬元，簡直是賺取暴利。且因開發公司賣給鄭正鈐的兩塊土地涉及一地多賣，其他債權人要求法院拍賣土地，最後兩塊地以九千九百萬元拍出，鄭正鈐赫然發現是這麼有價值的土地，開發商居然只給他兩千五百萬元，於是一狀告上法院，要求開發商支付四六四○萬元。林志潔指控，鄭正鈐想要賺取土地超過四千萬元的差額，這就是土地煉金術。

林志潔競總表示，謝龍介曾被媒體踢爆夫妻名下擁有四十多筆房產，其中有三間位於安南區的透天厝，是由「台灣先進土地開發股份公司」在二○一九年設定信託給謝龍介的。台南市議員呂維胤說過謝龍介是專職市議員，對一個沒有其他事業經營收入的市議員來說，真不知道財源哪裡來。

林志潔也呼籲，如果鄭正鈐無心服務民眾，請新竹市民放「掙錢立委」自由，讓專業有熱忱的林志潔擔任立委，替新竹爭取建設跟發展！

鄭正鈐回應表示，林志潔自詡法律專業且為人師表，卻以斷章取義的方式包裝謊言，這種公然說謊的抹黑行徑，意圖擾亂公眾視聽獲取選舉利益，不但是民主選舉的最糟示範，更枉為人師。

謝龍介說明，他與鄭正鈐純粹是借貸關係，所有借貸都有向監察院財產申報，鄭正鈐向他借貸，以土地設定抵押，等還錢之後自然就會塗銷抵押權，他並沒有參與買賣土地投資，請看清楚判決書內容，不要看到黑影就亂開槍，如果再以不實訊息來污衊他，一定提告。

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