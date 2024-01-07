《港湖激戰》陳時中七度陪高嘉瑜掃街 吳欣岱巧遇零互動

民進黨台北市競選總部主委陳時中（左二）昨陪同立委候選人高嘉瑜（右三）到東湖市場掃街。（記者楊心慧攝）

2024/01/07 05:30

搶泛綠選票 東湖市場拜票狹路相逢 吳欣岱僅與陳時中握手打招呼

〔記者楊心慧／台北報導〕民進黨台北市第四選區（內湖、南港）立委候選人高嘉瑜面臨台灣基進台北黨部主委、候選人吳欣岱瓜分選票，綠營陷入分裂，民進黨台北市競選總部主委陳時中昨七度陪高掃街，並在東湖市場與吳狹路相逢，吳向陳握手打招呼，卻和高擦身而過、互當空氣，較勁意味明顯。吳欣岱前天上網路脫口秀節目，大酸高的支持者多數是柯文哲粉絲。對此，陳時中昨再次強調，高嘉瑜雖很多事與他們看法不同、較尖銳，但她從不違背黨的決議，呼籲選民支持高嘉瑜。

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陳時中︰高嘉瑜從不違背黨的決議

高嘉瑜昨上午和陳時中、民進黨台北市黨部主委張茂楠，以及在地議員何孟樺、李建昌、王孝維等人到東湖市場掃街，巧遇吳欣岱也在拜票，吳、陳微笑打招呼，現場還有一名疑似為民眾黨總統候選人柯文哲的志工，高舉著支持柯的牌子，吳欣岱、高嘉瑜及柯人馬一度三方交會，形成大亂鬥場面。

吳欣岱受訪表示，本來就排定要到東湖市場拜票，沒特地安排相遇，她認為陳時中現在的身分是民進黨北市競選總部主委，必須陪民進黨候選人拜票，她與陳握手也是希望能給彼此加油打氣。吳也酸，高嘉瑜一路用港湖區藍大於綠勒索綠色選民，她不希望綠色選民因藍大於綠就要含淚投票，應支持自己想支持的理念，她十分捨不得選民支持得如此委屈，才會出來選。

陳時中說，作為民主進步的政黨，並不怕任何競爭，呼籲選民做出明智抉擇，高嘉瑜是民進黨唯一提名且有機會勝選的候選人，雖過去有爭議、很多事情跟他們看法不同、較尖銳，但黨若做決議，她從不違背，她是在事情決定前有個別意見、代表民眾發聲。

高嘉瑜籲大局為重 團結守住這一席

高嘉瑜則感謝陳時中七度輔選，展現民進黨團結一致、贏得勝選的決心，她呼籲大家拋下所有成見，以大局為重，此區藍大於綠，只有本土派民進黨泛綠團結，才能贏得勝選，且民進黨所有黨公職都多次替她輔選，相信展現團結決心最重要，她將全力以赴，守住此席。

吳欣岱上節目酸高是白的 她來當綠

吳欣岱前天上脫口秀「賀瓏夜夜秀」，酸高嘉瑜的支持者多數是柯粉，並說「高嘉瑜是白的不是綠的，所以我就出來當綠的」；高嘉瑜昨表示，吳把焦點放在她身上，好像她才是台灣基進的最大敵人，但他們的敵人是中共才對，應跟民進黨一起砲口對外，而不是分化綠營，相信支持者也不會想看到。

2024立委選舉

北市第四選區台灣基進立委候選人吳欣岱（左二）昨上午到東湖市場拜票。（記者楊心慧攝）

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