早知馬與中關係 不予提名 為了選票還同框力挺／民進黨批柯與馬治薇互相寄生

去年七月十二日馬治薇未獲民眾黨提名，八月五日柯文哲在桃園巿選哲之友會暨市黨部幹部授證儀式中，還授證給馬治薇。 （摘自馬治薇臉書）

2024/01/07 05:30

〔記者陳政宇、林哲遠／台北報導〕桃園市立委候選人馬治薇涉犯反滲透法遭收押，民眾黨裁決開除黨籍。不過，民進黨昨質疑，民眾黨早已知此事，柯文哲仍然選擇前往力挺，顯然是為了選票，沒有道德底線、也無視法律，好讓彼此互相寄生。

民進黨發言人張志豪表示，民眾黨除名處分聲明中提到當時馬治薇爭取立委提名，「因其有對中關係的相關疑慮，不予提名」，顯然民眾黨早已知此事，柯文哲卻仍然選擇前往力挺；去年七月中柯文哲甚至力保馬治薇選桃園立委，引起黨內不滿，遭中央委員擋下。

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張志豪指出，從柯文哲的「十二門徒」爭議，提出「排黑條款」修法，以及為賄選判刑的李全教站台，再到馬治薇疑似接受中國政治獻金等情事，都可看出柯文哲的理念是選票至上，爭議不重要，只要有選票和鈔票就行；柯文哲和李全教站在一起的合照，互喊凍蒜的影片，都是鐵一般的事實，柯想切割也切不掉。

國民黨副總統候選人趙少康昨被媒體問及此事直言，柯不要老是抹紅別人，己所不欲、勿施於人，「你被人家抹紅的時候，很痛苦，一直要反駁。我被民進黨抹紅就算了，已經習慣了，但柯文哲跳出來抹紅別人的時候相當不好，希望柯能閉門思過，好好反省。」

時力︰民眾黨桃園黨部 充斥竹聯幫相關份子

時代力量發言人余佳蒨也質疑，整個民眾黨桃園黨部充斥著與竹聯幫地堂赤龍會會長伍仲威關係密切的份子，馬治薇不僅具有紅統背景、涉嫌收受中共資金參選，也曾任伍仲威所創立的警政時報記者、擔任伍仲威的訴訟代理人；曾任民眾黨桃園黨部執行長的趙靜妍，更是警政時報採訪部主任。

余佳蒨強調，柯曾說過「貪污來自縱容，長官不可能不知情」，民眾黨桃園黨部儼然變成竹聯幫分堂分會，難道柯文哲不知情？民眾黨開除黨籍、火速切割馬治薇，只是避重就輕的做法，何時中評會才要好好查一查民眾黨桃園黨部與竹聯幫地堂赤龍會千絲萬縷的複雜關係？

台灣基進黨主席王興煥也抨擊，面對爭議旋即「否認、裝傻」已是柯老招，馬收受中資恐是冰山一角。柯文哲的民眾黨向來吸收黨員來者不拒，由於該黨成員龍蛇雜處，如今「民眾堂」被人朗朗上口。

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