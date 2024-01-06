（桃園）台灣向前走 蕭美琴︰要找有經驗司機賴清德

民進黨副總統候選人蕭美琴（前排左四）拜票途中，與相挺的一○九歲人瑞金珠嬤（前排左三）、九十七歲阿公（前排左一）合影紀念。（記者陳璟民攝）

2024/01/06 05:30

車掃拜票為6候選人造勢 籲讓民進黨國會過半

〔記者周敏鴻、陳璟民／桃園報導〕民進黨副總統候選人蕭美琴昨在桃園市行程滿檔，先後與六位立委候選人聯合車隊掃街拜票，她出席第二選區立委黃世杰「與蕭美琴一起．女力挺世杰」活動時說，大家都看過民進黨競選影片「在路上」，都知道要找有經驗的司機，蔡英文總統累積了八年經驗，總統候選人賴清德在副駕駛座坐了四年，最熟悉路況，蔡傳承給賴，賴很清楚知道台灣要往哪裡走。

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車隊跑遍6選區 路旁民眾高喊當選

蕭美琴表示，車子要能往前走，油箱要加對油、加滿油，懇請民眾團結支持黃世杰，以及民進黨提名第一選區鄭運鵬、第三選區彭俊豪、第四選區范綱祥、第五選區劉仁照與所合作的第六選區無黨籍趙正宇都勝選，讓民進黨國會過半，總統候選人賴清德當選後才會好做事，台灣才能順利前行。

「台灣繼續往前走的這條路上，難免遇到變局。」蕭美琴說，全世界經濟結構正在改變，過去很多企業把台灣當成投資中國的跳板，如今大家都在找安全可信賴的科技，經過武漢肺炎疫情後，世界各國知道要進步少不了台灣，蔡政府八年來創造台商回流，也讓外資看好台灣，就是最佳證明，民進黨的支持者都是愛台灣，希望台灣更好更團結，而不是仇恨誰，更不希望台灣分裂，盼下一代面對世界時能更有信心與勇氣。

蕭美琴參拜中壢三教紫雲宮時強調，紫雲宮供奉關聖帝君是很有正義感的，相信所有民眾也希望賴清德與她的搭配能當選，讓民眾有安居樂業的機會，更多創新發展的永續生活，並守護台灣的民主自由。

蕭美琴拜票車隊所到之處，受到民眾熱烈歡迎，她也沿路跟鄉親揮手致意，許多支持者早就打聽車隊路線，等在路旁揮舞旗幟並高喊「當選」，等到車隊經過後，支持者們還會互相提醒「回家記得打電話拉票喔」。

109歲人瑞、97歲阿公 持海報相挺

令人倍感溫馨的是，蕭美琴在桃園區與范綱祥出發掃街前，有熱情鄉親致送喉糖給他們潤喉或索取簽名，她與鄭運鵬合體車隊拜票途中，看見一○九歲人瑞金珠嬤坐在輪椅上拿著「美琴愛你」、九十七歲阿公手持「挺清德美琴、挺運鵬」海報，趕緊趨前蹲在一旁感謝耆老支持並合影紀念。

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