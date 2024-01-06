《新竹》關埔空橋誰爭取 高虹安、林志潔互槓

新竹市長高虹安（右二）昨天怒問民進黨竹市立委候選人林志潔爭取關埔空橋經費時人在哪？圖為高虹安與鄭正鈐會勘關埔空橋預定地情形。（記者洪美秀攝）

2024/01/06 05:30

〔記者洪美秀／新竹報導〕新竹市關埔空橋成為藍綠立委候選人交鋒議題，民眾黨市長高虹安也加入戰局，高昨天會勘時怒問民進黨立委候選人林志潔，當爭取關埔空橋經費時人在哪？對此，林志潔回應指出，二○二一到二○二二年，她擔任陽明交大特聘教授及金融消費評議中心董事長，協助民眾處理金融糾紛，且並非立委，因住在竹市東區，絕對支持空橋興建，但也憂心空橋興建的標案恐持續流標。

高批林曾指柯建銘先提是詐騙行為

關埔空橋興建到底誰先提出的？鄭正鈐昨與高虹安會勘關埔空橋預定地時，除鄭正鈐強調，在立院協調竹科管理局爭取經費外，高虹安也提到，她與鄭正鈐在立院先提案，怒指林志潔曾指民進黨團總召柯建銘是最先提案爭取空橋經費的說法是詐騙行為。

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林：沒說過 請鄭交代如何爭取53億

對此，林回應，民進黨質疑的是鄭正鈐標榜爭取很多預算，實際上是很多黨團都共同爭取，並非他一人功勞，且從未說過柯建銘是爭取的第一人。她反問鄭正鈐稱爭取五十三億中央經費「怎算的？」，更諷刺鄭正鈐曾在立院丟豬內臟反對前瞻建設，結果又說有爭取，這才奇怪。

鄭正鈐說，二○二二年五月廿六日立院黨團協商，他與高虹安分別提出十七、廿二案爭取竹科管理局補助關埔空橋建設經費，卻被柯建銘要求保留。在兩人提案後，柯建銘隔天黨團協商才新增二二︱一案主決議。

高虹安說，柯建銘絕對不是第一個爭取空橋經費的立委，並說是她和鄭正鈐在立院提案爭取空橋經費後，柯建銘被抗議後才塞入二二︱一提案。並問爭取空橋經費時，林志潔當時妳人在哪？更要求林要道歉。

對此，林志潔說，前兩年她是陽明交大教授並兼任金融消費評議中心董事長，協助民眾解決金融糾紛與保險理賠。因生活在東區，當然支持興建空橋，以確保行人和學童的安全，但她並非立委，無爭取預算權限，不懂高虹安為何要對此大發雷霆？

她希望竹市各項標案不要再流標，她前兩年在幹什麼，應不是高需關心的重點，竹市工程流標連連，被認為要改名為「流標市」？才是高虹安應關心的。

民進黨新竹市立委候選人林志潔回應，她2021-2022年不是立委，協助民眾解決金融糾紛，但也憂心關埔空橋工程持續流標。（記者洪美秀攝）

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