花蓮電視政見會》張美慧批傅崐萁 國民黨擋前瞻交通建設

花蓮縣選舉委員會昨舉行立法委員候選人公辦電視政見發表會錄影，4名立委候選人許願神（右起）、張美慧、傅崐萁、周玉梅。（記者王錦義攝）

2024/01/04 05:30

〔記者王錦義／花蓮報導〕花蓮縣選舉委員會昨天舉行第十一屆立法委員候選人公辦電視政見發表會錄影，現任的傅崐萁抨擊民進黨「執政八年不積極推東部交通建設」，民進黨候選人張美慧則反批「國民黨才是阻擋前瞻交通建設禍首」。選委會說，公辦電視政見會錄影即日起到十二日每天上午八點、下午二點及晚上八點將在花蓮地方電視台二十台重播。

傅說民進黨未積極改善東部交通

抽到發言順序三的傅崐萁抨擊，四十年來花蓮整體建設落後西部二十年，批民進黨執政八年沒有積極的推動花蓮建設，還在前瞻建設否決環島高速路網，沒有交通就沒有產業，花蓮選出的立委不能只是到立院當政黨舉手部隊，他將繼續推動花東快速道路、國道六延伸花蓮等交通建設。

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針對行政院自二月開始將補助私立大專院校生學費一年約新台幣三萬五千元、高中職學費全面減免，傅崐萁說，私大學費補助他要加碼到每年四萬五千元，並強調六十五歲以上老人健保免費，民進黨可以現在就做。

張指藍營導致環島高、花東快被否決

抽到最後發言的張美慧則強調，當年阻擋前瞻建設的是國民黨，不僅把前瞻建設經費砍半，更要求「沒有環評的案子不能納入前瞻」，環島高、花東快就是還沒有環評、加上重複提案而被否決。

針對傅崐萁「花蓮建設落後西部二十年」，張美慧抨擊，傅崐萁在花蓮掌權二十年，徐榛蔚夫妻在花蓮輪流執政長達十五年，最會開空頭支票，造成花蓮發展甚至落後台東，所以她提出六十五歲以上長者免費裝假牙、六十五歲以上長者比照離島免繳健保費、推動花東快共三大亮點政見，以及交通、社福、農業、教育、內政、經濟等六大面向共二十八條務實政見，不開空頭支票，希望讓花蓮人生活更好。

抽到發言順序第一個的許願神一上台就先唱歌「花蓮好」，他說，四十年前花蓮就開始講花東快速道路，四十年了也沒做，造成家族二十多個年輕人高中畢業都離開花蓮，強調他是八代花蓮人；而周玉梅則說，制度救世島倡議永久和平憲章，推動憲改制定國際法高於國內法，是國內法的母法。

2024立委選舉

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