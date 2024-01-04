台中》2選區選將 綠藍白激烈交鋒

2024/01/04 05:30

〔記者蘇金鳳、張軒哲／台中報導〕立委選舉台中市候選人公辦電視政見發表會三日登場，昨天進行第一選區（大甲、大安、外埔、清水、梧棲）及第四選區（西屯與南屯）的政見發表。第一選區有加入辯論會，第四選區只有政見發表，兩選區的綠藍白候選人，雙方激烈交鋒，充滿火藥味。

第一選區火藥味濃 蔡其昌、蔡壁如互批詐騙

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第一選區四位立委候選人為民眾黨蔡壁如、無黨籍賴信全、無黨籍劉燈鐘、民進黨蔡其昌。蔡壁如指蔡其昌掛的看板是詐騙，已有議員質疑，但他沒有撤下，這是「袂見笑（台語意指不要臉）」，蔡其昌則反指蔡壁如的碩士論文才是詐騙，他強調海線還有很多建設待完成，例如台中市府規劃捷運橘線可以從台中機場延伸至清水，這對清水很重要。

第四選區張廖打建設牌 廖偉翔攻疫苗採購

第四選區候選人分別是民進黨張廖萬堅、國民黨廖偉翔、台灣雙語無法黨林中翊、李海碩及無黨籍陳志彬等五人，其中林中翊未出席。

張廖萬堅強調自己積極爭取國道一號接七十四號快速道路，預計今年五月通車，也爭取教育資源共一五○項共廿四億元，捷運藍線已協調五次，希望趕快動工，他並質疑對手用負面選舉，把過去國會惡鬥文化帶入選舉。

國民黨廖偉翔則質疑，張廖萬堅反對儘速採購新冠病毒疫苗（武漢肺炎疫苗）至四千萬劑的提案，他批評中央，不給台中預算與建設，他進入國會要大力推動捷運藍線，一年核定、四年開工。

2024立委選舉

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