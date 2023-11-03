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第11屆區域立委 選情探索》宜蘭縣／陳俊宇村里座談 黃琤婷組織佈建

國民黨宜蘭縣立委參選人黃琤婷。（資料照）

國民黨宜蘭縣立委參選人黃琤婷。（資料照）

2023/11/03 05:30

記者游明金／特稿

宜蘭縣下屆立委選舉，民進黨陳俊宇、國民黨黃琤婷都是新人，雙方已短兵相接。陳俊宇抨擊黃贊成「重啟核四」；黃琤婷則質疑陳的「楊桃館豪宅風波」圖利自己。

宜蘭縣距離核四廠所在地的新北市貢寮不遠，在二○二一年四大公投，宜蘭縣不同意重啟核四的得票率高達六十二．八二％，凸顯地方「反核」的主流民意，陳俊宇豎立看板抨擊「黃琤婷贊成重啟核四，宜蘭人不贊成。」黃琤婷澄清「沒有核安就沒有核能，在確保安全無虞的前提下，核能才是選項」；她反擊民進黨將國家能源政策泛政治化、為反對而反對。

宜蘭縣長林姿妙涉貪被起訴，近期更爆出縣府專員利用標案募資捲款兩億元，陳俊宇砲轟縣府已成為「詐騙團隊」，並且批評黃琤婷是林姿妙的親信，對相關弊案都噤聲不語；黃琤婷表示，綠委陳歐珀涉入im.B案，陳俊宇競選總部人員也與im.B有關，難道成了詐騙集團總部？

黃琤婷陣營也猛攻「楊桃館風波」，指控陳俊宇利用中央補助款讓原本的楊桃集貨場變成自家豪宅，涉嫌貪污；陳澄清此案在九年前就不起訴，批國民黨惡質抹黑並向地檢署提告。

陳俊宇已連任三屆縣議員，民進黨在宜蘭的組織扎實，以村里為單位舉辦「茶餅會」座談，再加上總統參選人賴清德的母雞效應，「賴清德一票、陳俊宇一票」是陳營的選戰訴求。

黃琤婷連任兩屆縣議員，曾擔任林姿妙競辦發言人，近期也接連展開各鄉鎮的造勢晚會，串聯組織佈建。

民眾黨陳琬惠 力爭一片天

此外，民眾黨不分區立委陳琬惠也轉戰宜蘭，在總統參選人柯文哲加持下，力圖突圍。

民進黨宜蘭縣立委參選人陳俊宇。（資料照）

民進黨宜蘭縣立委參選人陳俊宇。（資料照）

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