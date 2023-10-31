民進黨團︰徐春鶯若進立院 傷台灣國安與民主

民進黨立法院黨團召開記者會，回應民眾黨有意推薦徐春鶯加入不分區立委一事。（記者朱沛雄攝）

2023/10/31 05:30

〔記者謝君臨／台北報導〕民眾黨不分區立委名單考慮納入中國配偶徐春鶯，外界質疑徐曾為中國幹部，引發國安疑慮。立法院民進黨團副幹事長蔡適應昨表示，徐是中共「第十九大」會後媒體採訪的爭議性樣板人物，她不是民眾黨的代表，而是中共派在台灣的代表，對於台灣國安、民主機制是莫大的諷刺和傷害。

民進黨團昨舉行輿情回應記者會，蔡適應指出，任何人只要符合參選資格，政黨當然可以提，但徐女士過去言行非常具有爭議，包括她曾在中共「第十九大」扮演重要角色。

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「不應有人濫用民主機制，摧殘台灣得來不易的民主成果。」蔡適應表示，民眾黨主席柯文哲說，若徐當選立委，不要參加外交及國防委員會，去參加內政委員會，這句話暴露兩件事，一是民眾黨已決定將徐納入不分區；第二，內政委員會主管兩岸人民關係條例、國籍法、戶籍法等相關法律，徐本身就是相關利害關係人，違反利益迴避原則。

他說，包括海巡署、陸委會等相關單位都隸屬內政委員會，未來徐春鶯質詢、審查相關單位預算，「各位想想看，這是多麼荒謬的畫面。」

蔡適應也提醒，到目前為止，還沒有中籍配偶擔任台灣立委，這是過去法律上模糊之處。根據兩岸人民關係條例和台灣國籍法，中籍配偶嫁到台灣取得中華民國身分證後，要放棄中國「戶籍」，沒有國籍，目前很多中籍配偶成為台灣人後，又偷偷溜回去中華人民共和國繼續申請戶籍、護照。

民進黨團幹事長劉世芳說，柯不曾擔任立委，可能不知道，就算在國防委員會的機密會議，非該委員會立委也可以參與。她也請問徐女士：「妳是否有中國國籍和護照，最後忠貞、忠誠的對象是誰？還是反過來主張加速統一，變成一個真正的中國在台灣的統戰代言人。」

對於外界質疑的身分及統戰問題，徐春鶯上週曾澄清強調，「我未曾在大陸加入共產黨、民革等任何政治黨派、團體；在台灣只服務兩岸婚姻家庭，去大陸交流也只反映大陸配偶的民生問題。」

徐春鶯說明，她曾與大陸民革、台灣海基會等單位交流座談，皆是為了溝通解決兩岸婚姻的權益問題，希望陸配遇到問題有多一些解決渠道，不涉及政治。

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